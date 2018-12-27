Правовий режим воєнного стану не вплинув Правовой режим военного положения не повлиял на активность потенциальных кандидатов в президенты - ОПОРА

Эксперты фиксировали количество поездок потенциальных кандидатов в регионы для встреч с избирателями и их агитационную деятельность.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Правовой режим военного положения в 10 областях Украины, который длился с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря, не повлиял на активность потенциальных кандидатов в президенты на территории всей страны.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН на тему "За мгновение до старта избирательной кампании: досрочная агитация и благотворительные фонды".

"Мы хотели бы отметить, что, несмотря на правовой режим военного положения, наоборот, активность потенциальных кандидатов или политических партий на местах то ли в силу приближения официального этапа предвыборной кампании, то ли в силу того, что определенные обстоятельства или права не были по факту ограничены в соответствии со статьей 8, проявлялась и в этих 10 регионах. И наши коллеги отмечают лишь ее рост, за исключением нескольких областей, таких как Закарпатская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская, Житомирская, которые в меньшей степени в течение этого периода времени были во внимании потенциальных кандидатов", - заявила координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"В течение указанного периода, с октября, мы отследили 79 региональных визитов потенциальных кандидатов, что не является показателем ни высоким, ни низким, это просто фиксация де-факто, что предвыборная активность уже началась", - сказала она.

По словам Айвазовской, во время поездок потенциальных кандидатов в различные области в центре их внимания были в первую очередь образовательные, медицинские и бюджетные учреждения, что является "достаточно стандартным средством взаимодействия между политиками национального уровня и региональными игроками".

Как сказала эксперт, наблюдались определенные признаки сбора персональных данных граждан, "очевидно, с целью предоставления определенных материальных благ, материальной или иной формы помощи уже в ходе избирательной кампании".

Координатор ОПОРЫ отметила, что такие факты вызывают беспокойство. По ее словам, сбор персональных данных был зафиксирован в Мариуполе.

Также Айвазовская выразила обеспокоенность нападениями на потенциальных кандидатов или противодействием их коммуникации с потенциальными избирателями, что, в частности, имело место в Одесской и Черниговской областях.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что при условии нарастания таких инцидентов это повлияет и на конечный результат выборов, и на качество кампании самих кандидатов", - сказала Айвазовская.

Кроме того, она сообщила об активности потенциальных кандидатов, которые посещали различные регионы в декабре. Больше всего кандидаты посещали Днепропетровскую область - 7 поездок. Также активно потенциальные кандидаты посещали западную и центральную Украину, но из фокуса внимания выпал юг.

"По состоянию на декабрь мы отмечаем активность 20 человек, которые либо официально объявили о желании баллотироваться в президенты Украины, либо все признаки их деятельности на местах - посещение регионов, встречи с потенциальными избирателями - имеют отношение к предвыборной деятельности", - сказала Айвазовская.

Среди топ-политиков, посещавших регионы, наиболее активными были президент Украины Петр Порошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, потенциальный выдвиженец националистических сил Руслан Кошулинский, представитель партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"В рамках одного визита могли быть посещены несколько населенных пунктов, в которых также проведены встречи с рядом представителей различных сфер, в частности, социальных, бюджетных, проведены те или иные мероприятия, имеющие признаки агитационных", - сказала Айвазовская.

По ее словам, Кошулинский в декабре посетил 17 населенных пунктов, Порошенко – 14, Ляшко – 12, Вилкул - 8, Гриценко - 7, Бойко - 4.

В то же время, вспомнив потенциальных кандидатов, которые осуществляли агитацию через средства наружной рекламы, Айвазовская назвала среди наиболее активных лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и президента Порошенко. Их реклама зафиксирована в 24 областях Украины, но количественно такой рекламы было больше размещено от имени главы государства. Среди лидеров также реклама городского головы Львова Андрея Садового и лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка - оба в 20 регионах разместили внешнюю рекламу, а Гриценко и Ляшко - в 19 областях. Кроме того, реклама шоумена Владимира Зеленского присутствует в 12 областях, а лидера партии "Наши" Евгения Мураева - в 11.

Также, сообщила Айвазовская, Порошенко и Тимошенко активно используют печатные средства информации для своей рекламы. Глава государства использовал региональные печатные СМИ в 20 областях, Тимошенко - в 18, Ляшко - в 13, лидер партии "Основа" Сергей Тарута - в 7, Гриценко - в 5, Вилкул - в 4, Бойко и Вадим Рабинович - в трех.

В свою очередь аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев сказал, что "на текущий момент нет серьезных оснований полагать, что этап досрочной агитации на выборах президента Украины 2019 года существенно отличается от соответствующих кампаний накануне предыдущих выборов президента Украины или выборов Верховной Рады Украины".

"В целом кандидаты, которые еще официально не зарегистрированы, используют традиционные формы коммуникации с избирателями, начинают с наружной рекламы, затем эта агитация переходит в средства массовой информации, происходят визиты в регионы, и поэтому говорить о том, что мы имеем новую реальность накануне начала избирательной кампании, не приходится", - сказал Клюжев.

"Единственное, в чем есть здесь специфика, это то, что на этот этап наложилось решение парламента о введении военного положения. Мы показали в отчете, что серьезного влияния на ход досрочной агитационной кампании это решение парламента не имело, но оно все же было в информационном пространстве", - добавил Клюжев.

По его словам, "если говорить о вызовах, то первым вызовом являются сообщения из регионов об инцидентах относительно препятствования политической деятельности. Они были и на предыдущих выборах. Нельзя говорить, что такого не было, но в любом случае правоохранители должны осознавать свою ответственность, что эта практика, пока единичная, по препятствованию деятельности политических лидеров, не должна перенестись на официальное начало избирательного процесса, и это можно сделать только через эффективное расследование".

"Если говорить о тематике, здесь фактически у нас есть традиционная для украинских выборов социальная тематика. Она связана с тем, что значительная часть кандидатов акцентирует внимание на необходимости социальной политики и защиты отдельных уязвимых групп населения, на вопросе тарифов, вопросе субсидий и т.д... Но есть еще вопросы, которые являются спецификой именно этой избирательной кампании. Этот вопрос обеспечения гарантий национальной безопасности в связи с агрессией Российской Федерации, и большой перечень кандидатов так или иначе использует в коммуникации с избирателями свои позиции по этому вопросу. И уже с приближением решения о создании Православной церкви Украины значительная часть кандидатов как в позитивном, так и в негативном плане использовали религиозную тематику как предмет дискуссии с избирателями", - сказал Клюжев.

По мнению экспертов, проблема социальных вопросов является более приоритетной для избирателей.

Как сказала Айвазовская, уже во время избирательной кампании отменять регистрацию кандидатов за, например, факт подкупа избирателей не является демократическим методом противодействия таким или любым другим незаконным действиям, и снятие кандидата с регистрации не будет правильным решением.

"Относительно административного ресурса также в нашем отчете речь идет не о непосредственно злоупотреблении субвенциями на социально-экономическое развитие территорий, к которым часто прибегают не только народные депутаты, и часть из них заявили, что будут кандидатами на президентских выборах, но и те потенциальные участники следующей парламентской кампании, которые будут VIP-агитаторами для кандидатов в президенты", - сказала Айвазовская.

Она отметила, что в Украине нет качественной законодательной базы для привлечения к ответственности официальных кандидатов или политических игроков, причастных к избирательной кампании, за злоупотребление бюджетным административным ресурсом.