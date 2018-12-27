Во второй тур президентских выборов скорее всего выйдут Тимошенко и Порошенко - эксперты АМС (видео)

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что сейчас фаворитом избирательной гонки является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что во второй тур президентских выборов скорее всего выйдут лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Такое мнение Бала высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Говоря о том, как основные кандидаты в президенты подошли к началу избирательной кампании, и ссылаясь на исследования Социологической группы «Рейтинг», Бала выразил мнение, что Тимошенко на 99% обеспечила себе участие во втором туре.

Он также добавил, что негативный рейтинг Тимошенко снизился.

«У нее там, если не ошибаюсь, чуть более 26%, что довольно неплохо, потому что раньше он был намного больше», - сказал эксперт.

«Из наблюдавшейся тенденции также создается впечатление, что, скорее всего, ее оппонентом во втором туре будет Петр Порошенко. Хотя, по этим данным, он на третьем месте после Зеленского», - отметил Бала.

Вместе с тем он высказал мнение, что шоумен и соучредитель «Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский – это «определенный феномен, и еще непонятно, он зарегистрируется или нет». А если зарегистрируется, то будут ли у него избиратели и придут ли они за него голосовать, добавил Бала.

Он считает, что Порошенко в последнее время «показал динамику и вышел на третье место» в президентском рейтинге.

«Как мне кажется, он также движется в направлении снижения рейтинга. Хотя, у него там сейчас 50,3% негативного рейтинга, но он также существенно уменьшается. И если он сможет, его команда, уменьшить этот рейтинг еще на 10-20%, у него могут быть даже неплохие шансы и на победу во втором туре», - сказал Бала.

В то же время, считает он, «пока выглядит так, что фаворитом является Юлия Тимошенко».

Кроме того, эксперт отметил, что согласно данным опроса, внефракционный народный депутат, представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко сейчас находится на четвертом месте в президентском рейтинге, а за ним следует лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

«В этой ситуации очень печально выглядит пока Анатолий Гриценко, который когда-то даже был на втором месте, и говорилось, что он победит любого кандидата во втором туре. Сейчас он на пятом месте с 7,8% из тех, кто определился, кто будет голосовать», - сказал Бала и напомнил, что на шестом месте, согласно результатам опроса, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

В то же время, он отметил, что почти 21% респондентов еще не определились со своим выбором, что оставляет для кандидатов «определенный потенциал», а еще почти 14% не хотят идти на выборы.

«По большому счету, стартовать лучше, на мой взгляд, будут в начале этой кампании два основных оппонента: Тимошенко и Порошенко», - считает Бала.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий высказал мнение, что на данный момент для вхождения во второй тур выборов и того, чтобы конкурировать там между собой, «по-настоящему есть ресурсы» у Тимошенко, Порошенко и Бойко.

Он добавил, что еще полгода назад бытовало мнение, что Порошенко не имеет никаких шансов на прохождение во второй тур президентских выборов.

«Сейчас большая часть экспертов понимает, что с теми возможностями, ресурсами ... У Порошенко возможностей достаточно много, чтобы набрать еще несколько процентов и обогнать того же Зеленского», - сказал Голобуцкий.

Вместе с тем, отметил он, если Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, то социологическая картина очень изменится.

«И очень интересно, на кого разойдутся эти голоса», - добавил эксперт.