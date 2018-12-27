Будущий президент Украины будет президентом меньшинства - эксперты (фото)

По мнению экспертов, внесение в санкционный список Кремля Новинского, Мураева и Вилкула является "попыткой всех загнать в единый пророссийский политический колхоз».

Киев. 27 декабря, УНИАН. Будущий президент Украины будет президентом меньшинства.

Об этом сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время экспертной дискуссии в УНИАН на тему "Украина 2018/19. Итоги и прогнозы».

По словам политолога, "любой, кто станет президентом Украины, будет президентом меньшинства. Кризис доверия, к сожалению, создаст ограничение политического маневра для любого человека, который станет президентом. И это будет потенциальным вызовом и риском".

Как считает Фесенко, второй проблемой в 2019 году может стать "риск политического противостояния между президентскими и парламентскими выборами" в политической среде Украины.

Говоря о будущем парламенте Украины, Фесенко отметил: "Он будет более разнородным, более распыленным и более поляризованным. Там станет больше, примерно вдвое, бывших "регионалов", и это осложнит ситуацию и законодательного процесса, и политических отношений внутри Верховной Рады".

По его словам, на сегодняшний день из фаворитов президентской кампании "выпали" Вадим Рабинович, который "поддержал Юрия Бойко", и Святослав Вакарчук, который стал "разочарованием года даже для многих его поклонников - все ждали, что он скажет "да" (об участии в выборах - УНИАН), но он ничего не сказал", а такая демонстрация неуверенности "не воспринимается – его не воспринимают как лидера".

Фесенко напомнил, что в лидеры президентской кампании в начале года вышла Юлия Тимошенко, и в течение года "укрепила свое лидерство и оторвалась от других конкурентов".

"У Порошенко ситуация неоднозначная - в начале года проседание рейтинга..., но осенью ему удалось в определенной степени исправить ситуацию, немного улучшить рейтинг, стабилизировать его. Он остается среди фаворитов, хотя, безусловно, его ждет очень сложная борьба за выход во второй тур", - считает Фесенко.

Как сказал эксперт, настоящей "сенсацией года, открытием года" стал Владимир Зеленский. "Его нестандартная кампания, рейтинговый скачок с весны до конца года почти вдвое состоялись, частично благодаря проседанию рейтинга Вакарчука", - сказал Фесенко и добавил, что "у них разный электорат, они не пересекаются. Но они могут перетекать. И часть разочарованных избирателей - сторонников Вакарчука перешла на сторону Зеленского".

По словам Фесенко, у Анатолия Гриценко происходит "стагнация рейтинга - в начале года второй, а сейчас в кругу лидеров остается, но есть огромные проблемы в кампании".

Также Фесенко отметил, что важной тенденцией 2018 года является попытка РФ сформировать своего единого кандидата, которым "сейчас является Бойко". По его словам, внесение в санкционный список Кремля "искренних пророссийских политиков" Вадима Новинского, Евгения Мураева и Александра Вилкула - "это попытка всех загнать в единый пророссийский политический колхоз».

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что главной угрозой после президентских выборов будет то, что "электоральным путем мы не сможем до конца снять все противоречия, которые сегодня накопились - и внутри, и снаружи страны". "Мало победить, главное - не проиграть эту победу после выборов. Это будет основной вызов для победителя президентских выборов", - сказал Карасев.

В экспертной дискуссии в УНИАН приняли участие: философ, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк; политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический консультант, писатель, публицист Константин Матвиенко; директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Модератор: Олег Саакян - политолог, глава организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83556