Политологи прогнозируют задействование в президентской избирательной кампании не только админресурса, но и парамилитарных организаций (фото)

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что борьба между кандидатами в президенты во время избирательной кампании будет очень ожесточенной.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Во время президентской избирательной кампании будет задействован не только административный ресурс, но и парамилитарные организации.

Такое мнение политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко высказал во время экспертной дискуссии в УНИАН на тему: "Украина 2018/19. Итоги и прогнозы".

По его словам, важнейшими событиями в последние годы в Украине стали не только введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и провозглашение автокефалии украинской церкви, но и «формирование устойчивых, имеющих собственные «крыши», имеющих собственные базы парамилитарных (военизированных) образований».

«Это что-то новое. Эта избирательная кампания пройдет с очень сильным воздействием не только административного ресурса, но и вот таких военизированных образований», - сказал Небоженко.

При этом он добавил, что в каждом регионе «есть свои бандформирования, которые камуфлируются под, естественно, спасителей страны».

Также политолог отметил, что ранее в Украине не было такого количества нападений на активистов, как в последние годы.

«Такого близкого расстояния между свободой мысли и местью в Украине не было», - считает Небоженко.

«Все это ринется на избирательные участки - просто так фальсифицировать выборы не получится, просто так провести свободные выборы тоже не получится!», - добавил он.

Также политолог подчеркнул, что «страна беременна» ожиданием каких-то необычных людей.

«Мы готовы все слопать - Савченко, Зеленского», - отметил Небоженко.

По его словам, люди ищут честных политиков.

«Украина отчаянно хватается за любой намек на благородство», - добавил политолог.

По его словам, то, что фактически президентская избирательная кампания началась на год раньше, «говорит о том, что терпеть украинцы уже не могут».

«Чтобы так возненавидеть своего любимого президента. В нас такого не было - даже предыдущий президент имел 15-20% устойчивого электората, нравилось это кому-то или нет, а тут катастрофа полная», - считает Небоженко.

По его словам, согласно результатам опросов общественного мнения, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко целый год удерживает лидерство среди потенциальных кандидатов в президенты, а это свидетельствует о том, что «борьба (во время избирательной кампании) будет очень ожесточенной».

В экспертной дискуссии в УНИАН приняли участие: философ, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк; политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический консультант, писатель, публицист Константин Матвиенко; директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Модератор: Олег Саакян - политолог, глава организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/ukr/themes/83556