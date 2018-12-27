Президентская избирательная кампания в Украине будет проходить в условиях «полувоенного состояния» - эксперты (фото)

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также считает, что РФ после выборов президента Украины может прибегнуть к реализации «плана Б», если ее не устроят результаты голосования.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Президентская избирательная кампания в Украине будет проходить в условиях «полувоенного состояния».

Об этом политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев сказал в УНИАН во время экспертной дискуссии на тему: «Украина 2018/19. Итоги и прогнозы».

Он отметил, что в 2019 году Украина входит не только в «период большого избирательного цикла», но и в «период очень сложного транзита власти – при любом результате президентских и парламентских выборов это уже не будет та конфигурация власти, которая образовалась в 2014 году, и это будет очень сложный период».

При этом Карасев выразил опасение, что не произойдет «мирный транзит власти, ее смена, поскольку существует много интересов».

По его словам, «ставки нашего окружения - и восточного, и западного - гораздо выше на этих выборах, чем наши внутренние ставки».

Политолог отметил, что юридически режим военного положения не продлен, но «он останется как политическая стратегическая реальность».

«И эти выборы пройдут в условиях полувоенного состояния», - сказал Карасев, уточнив, что кампания пройдет «в условиях военного положения как политической и фактической реальности».

По его словам, в такой ситуации «гораздо больше шансов у тех, кто сегодня занимает должность верховного главнокомандующего, а не у шоуменов, представителей шоу-бизнеса, каких-то культурных элит».

Карасев не исключил введения снова в любой момент военного положения, поскольку, по его словам, «репетицию, экспериментик» уже провели.

По его словам, при таких обстоятельствах любой шаг кандидата «влево или вправо» могут оценить неадекватно и назвать его предателем.

«Это очень тонкая игра, особенно для патриотической оппозиции, а не для пророссийской оппозиции», - сказал политолог.

По его словам, Москва хочет иметь свою пророссийскую оппозицию без раскола.

Карасев считает, что Россия ожидает результаты выборов президента Украины, и, «если не будет того результата, которого они ожидают, то после апреля 2019 года у них будет «план Б», потому что выборы закончатся (второй тур) 21 апреля, и тогда летом могут реализовать «план Б».

При этом эксперт не уточнил, какие действия могут предпринять российские власти.

Вместе с тем Карасев спрогнозировал, что даже если избирательная кампания пройдет в условиях полувоенного состояния, то лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко все равно победит на выборах.

«Но если все же сценарий будет экстремальным, стресс-сценарий, то тогда возможны разные варианты», - добавил он.

Как отметил Карасев, важно, чтобы выборы прошли так, чтобы сомнений в легитимности победителя не было.

По его словам, если граждане не признают результатов голосования, если внутри Украины возникнут противоречия, которые сами украинцы не смогут преодолеть, то тогда «за нас будут решать геополитические игроки».

В экспертной дискуссии в УНИАН приняли участие: философ, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк; политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический консультант, писатель, публицист Константин Матвиенко; директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко; политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Модератор: Олег Саакян - политолог, глава организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83556