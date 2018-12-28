В следующем году существует опасность ослабления государственности в связи с президентской и парламентской избирательными кампаниями - эксперты подвели итоги 2018 года (видео)

По мнению экспертов, главными политическими итогами этого года являются провал борьбы с коррупцией и определение круга претендентов на кресло президента.

Киев. 28 декабря. УНИАН. В следующем году существует опасность жестких политических конфликтов, которые могут привести к ослаблению государственности в связи с двумя избирательными кампаниями, президентской и парламентской, которые впервые в истории страны пройдут в один год.

Об этом говорили в ходе пресс-конференции на тему: «Итоги 2018 года в сфере политики, экономики, обороны, медицины, религии: достижения, потери, победы».

Подводя итоги прошедшего года в сфере экономики и медицины, академик и вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Академии высшего образования Украины, академик Академии социального управления Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко, отметил, что власть провалила реформы по всем направлениям.

«Буквально вчера я говорил с одним известным врачем, который ведет прием пациентов, и он сказал что ситуация которая сложилась с пациентами крайне тяжелая. И дело даже не в том, что приходится принимать в два три –раза больше больных, а обещанных денег до сих пор нет. Самое страшное состоит в том, что большинство людей находятся в крайне тяжелом психоэмоциональном состоянии» - сказал академик Анатолий Пешко.

Также он заявил, что экономика начинается с человека и должна работать для человека, но, на сегодняшний день, экономика Украины абсолютно не удовлетворяет интересы украинского народа.

«Власть обещала золотые горы после Майдана, но облегчения до сих пор не наступило, а большая часть украинцев уже сейчас живет за чертой бедности. Проблема заключается в том, что украинские политики находящиеся у власти понятия не имеют как работают предприятия, как развивается аграрная отрасль, как работают финансовые и банковские механизмы. Экономика в полном провале, наша страна на гране банкротства и даже не в состоянии выплатить внешние заимствования. Власть далека и от народа, и от действительности» - акцентировал академик Анатолий Пешко.

Говоря о президентской избирательной кампании, которая стартует через несколько дней, академик Анатолий Пешко отметил, что действующего президента ждет "тотальный провал, а для предотвращения провала Порошенко может прибегнуть к "тотальным фальсификациям или же к обострению конфликта с РФ".

В свою очередь, президент Украинской Ассоциации профессионалов безопасности Сергей Шабовта резюмировал, что «Украина находится в состоянии глубокой эмоциональной депрессии и общество не в состоянии справиться с ней. А главная проблема в том, что большинство политиков крайне далеки от народа».

В своем выступлении на пресс-конференции директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник, отметил, что определенная экономическая и политическая стабилизация является особенностью 2018 года. "Рост экономики в 2%-3% - это не рост, но и не падение, как было в 2014-2015 годах, когда экономика рушилась. Хуже жить не стало, но и лучше, к сожалению, нет", - сказал эксперт.

Также он добавил, что для достижения уровня 2013 года с нынешними темпами роста необходимо около 15 лет.

По словам эксперта, политическая стабилизация в этом году очевидна. Много негативных прогнозов прошлого года, как-то распад коалиции, новое правительство, не сбылось. "Мы видели успешные голосования по бюджету, по ЦИК, по другим ключевым вопросам", - подчеркнул он.

"Однако в этой стабилизации есть и минус - разгром протестной активности, начиная с изгнания Саакашвили и до убийства Екатерины Гандзюк. Протестное ядро, потенциально опасное для власти, подвергается давлению", - отметил политолог.

Второй итог, по его словам - это проигрыш в борьбе с коррупцией. Маркером этого проигрыша стали конфликт Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отсутствие Высшего антикоррупционного суда.

"Ситуация с "изнасированием" страны подвела итог всей этой борьбе с коррупцией" - констатировал эксперт. Напомним, по версии следствия, Роман Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности. 11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был освобожден от должности председателя ГФС.

По словам Бортника, третий политический итог - это прохождение в этом году активных праймериз, "что дает основания говорить о пуле кандидатов в президенты".

Их, по мнению политолога, можно разделить на четыре категории. Первая из них - кандидаты, которые реально бороться за должность. Это лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко, соучредитель «Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко. Еще 10 кандидатов, по мнению эксперта, через участие в президентских выборах будут конкурировать за места в парламенте. Среди них эксперт назвал лидера Радикальной партии Олега Ляшко, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового и председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Руслан Бортник отмечает, что также есть группа, которая будет баллотироваться, чтобы «потешить свое самолюбие или обменять свой результат на место в парламенте для себя», еще есть группа технических кандидатов, которые будут атаковать «топовых» кандидатов и торговать местами в избирательных комиссиях.

Также, считает эксперт, в 2018 году проявились три точки роста: сельское хозяйство, инвестиции от денежных переводов трудовых мигрантов в размере около 11 млрд долл. и энергетика.

Кроме того, Бортник считает, что следующий год будет "уникальным и переломным" для Украины: впервые парламентские и президентские выборы пройдут в один год, что грозит многочисленными политическими конфликтами и ослаблением государственной системы.

Эксперт подчеркнул, что главной задачей для граждан будет достичь социального консенсуса, чтобы определить «правила игры» на базе Конституции и законов и не позволить «разорвать страну и общество через внешнее воздействие как Запада, так и России».

Итоги 2018 года подводили ведущие эксперты в области медицины, экономики, политики, безопасности и обороны: академик и вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Академии высшего образования Украины, академик Академии социального управления Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко; президент Украинской Ассоциации профессионалов безопасности Сергей Шабовта; директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник; директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института анализа и менеджмента Елена Броницкая.