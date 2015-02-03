4 февраля общественные активисты, родители школьников и представители сферы образования проведут под Кабмином акцию протеста «Предпоследний «звонок» для образования»

Киев. 3 февраля. УНИАН. Общественные активисты, родители школьников и представители сферы образования планируют в среду, 4 февраля, провести мирную предупредительную акцию протеста «Предпоследний «звонок» для образования» с требованием к Кабинету министров обратить внимание на проблемы в сфере образования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава общественной организации «Правовой контроль Украины» Денис Садоха.

По его словам, в частности, из-за недостатка финансирования приостановлены реформы в образовательной сфере, родителей предупредили о намерениях ввести плату за учебники, в большинстве регионов отменены бесплатные обеды в школах.

При этом, утверждает Садоха, в ряде учебных заведений проводятся проверки, результатом которых «является снятие с должности директоров, преподавателей в учебном периоде», что негативно сказывается на учебном процессе.

«Много проблем, больных проблем в сфере образования и спорта. Но к этим проблемам походят избирательно… Поиск денег для сферы образования остановился. При этом всем идут проверки в школах, хотя есть мораторий на их проведение... Подчеркну, что избирательный подход по проверкам, и есть факты, подтверждающие это», - заявил активист.

По словам Садохи, родители и активисты будут просить правительство найти деньги для проведения реформ и обеспечить нормальный учебный процесс для детей, спокойную атмосферу в педагогических коллективах.

«Описывать, что завтра будет в требованиях... мы вычитали все законы, чтобы обращаться непосредственно к Арсению Петровичу (Яценюку). Завтра активная часть родителей, учителей в 10.00 придут к Кабинету министров, чтобы привлечь внимание премьер-министра, чтобы он обратил внимание, так как в его руках на сегодняшний день мораторий, и он запретил проверки. Пусть обратит внимание, как эти проверки проводятся и как обходят эти проверки», - сказал Садоха.

Также, по его словам, участники акции хотят обратить внимание народных депутатов на недостатки в законодательстве о проверках, а также на проблемы финансирования сферы образования.

В свою очередь, председатель попечительского совета киевской гимназии № 75 Юлия Беженар и председатель совета родителей столичного лицея № 38 им. Молчанова Сергей Цыбенко выразили недовольство работой директора столичного Департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Оргиназаторы завтрашней акции заявили, что если в ее результате не будут инициированы позитивные изменения со стороны в том числе местной власти, то состоится всеукраинская акция родителей школьников.