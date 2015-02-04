Консорциум инвесторов намерен инвестировать в банковский сектор Украины до 100 млн долл. в ближайшие год-полтора

Киев. 4 февраля. УНИАН. Консорциум инвесторов ES2 Holding (Сингапур) намерен инвестировать в банковский сектор Украины от 60 до 100 млн долл. в течение ближайших 12-18 месяцев, сообщил сегодня журналистам управляющий директор входящей в консорциум компании Empire State Capital Partners Грегори Фишман на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас конкретный план влить где-то 60-100 млн долларов в финансовую платформу, или другими словами, один банк, на протяжении следующих 12-18 месяцев. Мы сейчас ведем переговоры с контрагентами - различными банками. У нас есть ряд критериев, по которым мы ищем, наверняка это будет банк третьей группы», – сказал Фишман.

По его словам, консорциум приглашает качественных контрагентов для дальнейших переговоров и, осознавая сложное состояние банковской системы страны, рассчитывает прежде всего на открытость и честность контрагентов. «Нам очень важно, чтобы контрагенты вели себя открыто, потому что вместе мы сможем разобраться с любыми проблемами», – добавил он.

Фишман подчеркнул, что занять позицию именно в банковом сегменте бизнеса имеет смысл, чтобы использовать банковскую платформу для дальнейшего инвестирования в реальную экономику, включая агросектор, энергетику, высокие технологии, ресурсные отрасли и инфраструктуру, а также госпроекты по приватизации.

«Серьезные недостатки – это наши возможности, потому что кому-то все это надо сейчас строить, и мы видим в этом не только необходимость, но и возможности… Многие могут спросить, кто эти сумасшедшие, которые пришли в украинский банковский сегмент и готовы вкладывать ресурсы. Мы не сумасшедшие, мы видим, с точки зрения тайминга, что занять позицию в этом сегменте имеет смысл», – пояснил он.

Присутствующий на пресс-конференции управляющий директор Empire State Capital Partners Владимир Куцев сообщил, что консорциум строит амбициозные планы на украинском рынке. «Я думаю, что макрорегион ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) будет служить определенным субститутом для риск-тейкеров, которые будут уходить или уже ушли из Росси и будут искать нечто похожее по ресурсам – человеческим, природным, в той же близости к Европе и в ментальной близости к той стране, на которой они зарабатывали последние 15 лет», – сказал он. Куцев также отметил, что если не откладывать реформы и внедрять их, а не говорить, то начиная с сентября-октября этого года возможны положительные сдвиги на финансовых рынках.

В свою очередь, генеральный директор входящей в консорциум компании East Star Capital Пол Девайн напомнил, что недавно консорциум отказался от покупки «Энергобанка» по причине значительных изменений в банке с момента проведённой предварительной оценки. «В августе, до сделки, мы проводили процедуру due diligence, и, основываясь на результатах этой процедуры, были уверены, что нужно продолжать сделку. А когда в конце декабря пришли в банк, произошли изменения как в самом банке, так и во всем банковском секторе. Состояние банка было не таким, каким оно должно было быть по нашим предположениям, основанным на предыдущем due diligence», - сказал он.

По словам финансиста, в этой связи было принято решение остановить сделку, однако консорциум намерен найти новый проект для инвестирования на финансовом рынке. «Мы поставили банк в известность, что не будем продолжать сделку. Мы будем искать другие возможности», – добавил Девайн.

Как сообщал УНИАН, консорциум инвесторов ES2 Holding Ltd подписал документы о приобретении акций «Энергобанка» у компании Roylance Services Limited LLC (Кипр) 13 января 2015 года, однако спустя неделю принял решение приостановить процесс приобретения банка, поскольку в ходе работы инвесторов в банке постоянно возникали неожиданные вопросы, на которые не было возможности получить своевременные или удовлетворительные ответы от руководства, и другие вопросы, которые ограничивали спектр деятельности банка в ближайшем будущем.