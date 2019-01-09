В прошлом году демонтировано или перенесено из мест природного заповедного фонда 350 незаконных охотничьих вышек - экологи

Экологи констатируют, что из-за нарушения правил охоты в Украине ежегодно гибнут до 30 человек.

Киев. 9 января. УНИАН. В прошлом году демонтировано или перенесено из мест природного заповедного фонда (ПЗФ) 350 незаконных охотничьих вышек.

Об этом сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в течение прошлого года проводилась «системная, общими усилиями кампания по борьбе с браконьерством». Он напомнил, что браконьер - это охотник, который, в частности, охотится или в запретный период, или без разрешения, или в запрещенных местах, то есть в заповедниках, национальных парках, заказниках, региональных ландшафтных парках.

«350 незаконных охотничьих вышек в течение одного года были демонтированы или перенесены из мест природного заповедного фонда - это из 8 национальных парков, 4 региональных ландшафтных парков, нескольких заповедных урочищ и остальных заказников - это около 60 природно-заповедных объектов в 19 областях», - сообщил Борейко и отметил, что таким образом «места для браконьерства в объектах ПЗФ у нас уничтожены, потому что браконьерством можно заниматься только с вышек».

В то же время он отметил, что в Киеве возле национального природного парка «Голосеевский» в течение последних 5 лет охотничьим хозяйством «Киевское» ведется браконьерская охота буквально на границе этого парка.

«Благодаря работникам парка мы уничтожили, наверное, 50 различных охотничьих вышек, но противозаконные действия там продолжаются», - сказал эколог.

Также он напомнил, что во время охоты в запрещенных местах могут убить человека. Борейко рассказал, что в прошлом году в заповедном урочище «Вепрове», что расположено в Макаровском районе Киевской области, в период, когда охота была запрещена, они вместе с коллегой решили вечером посчитать сов.

«Это нас приняли за кабанов и выстрелили - только благодаря случайности никто не пострадал», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о количестве убитых людей во время охоты, эколог сказал, что официальной статистики нет, но «по данным Интернета ... в Украине ежегодного убивают во время охоты до 30 человек. И это происходит потому, что охотники часто выпивают, а также потому, что охота ведется в темное время суток».

Заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Виктор Канцурак отметил, что, согласно законодательству, охота в ПЗФ запрещена полностью. В то же время добавил, что во время кампании, которую проводили они с участием общественности, увидели, что не всегда нормы закона «приводятся в действие немедленно».

По его словам, кампания проводилась по проверке объектов ПЗФ для выявления нарушений. Он посетовал, что у инспекции мало полномочий, потому что «с 2014 года существует мораторий на проведение проверок», но в 2018 году этот мораторий был частично снят, в частности, проверки проводились по обращениям граждан.

Канцурак сообщил, что во время проверок находили много охотничьих вышек, которые запрещены с 2017 года на объектах ПЗФ. Отношение к предписаниям инспекции во время кампании было разным - от обжалования их в судах до ликвидации вышек еще на стадии начальной проверки.

«Я думаю, что это системная работа приведет к тому, что в 2019 году и последующих годах мы все-таки наведем порядок в местах ПЗФ и избавим их от таких позорных явлений как охота, уничтожение животного и растительного мира», - убежден заместитель председателя Государственной экологической инспекции.

В свою очередь начальник Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства Алексей Бойко констатировал, что на сегодняшний день на территории Киевской области функционирует 67 охотничьих хозяйств, из них 65 хозяйств частной формы собственности.

«Вместе с тем на территории лесных массивов Киевской области создано 93 объекта природного заповедного фонда - это 55 заказников, один региональный ландшафтный парк, несколько памятников природы, заповедных урочищ - общая площадь объектов ПЗФ составляет почти 23 тысячи гектаров», - сказал он и добавил, что в прошлом году почти по всем объектам ПЗФ проводились проверки.

Он утверждает, что сегодня на объектах ПЗФ охотничьих вышек почти не осталось.

«Сейчас совместно с Киевским эколого-культурным центром, Государственной экологической инспекцией Украины ведется работа в направлении увеличения площадей объектов ПЗФ, готовим научное обоснование, и я надеюсь, что в этом будет поддержка на уровне министерства, на уровне общественности и местных советов», - убежден Бойко.

Юрист Киевского эколого-культурного центра Галина Левина отметила, что охота в заказниках, которые являются частью ПЗФ Украины, была запрещена только в 2017 году, благодаря принятию закона парламентом. Этот запрет начал действовать с 3 сентября 2017 года. Она пояснила, что деятельность объектов ПЗФ определяется как на основании закона, так и на основании положений о заказнике.

По ее словам, в Кировоградской области было выявлено, что в положении о заказнике местного значения существует пункт, в котором говорится о том, что разрешается охота «с целью регулирования оптимальной численности охотничьих животных». По мнению Левиной, это противоречит закону, поэтому было обращение в суд, чтобы это положение было согласовано с законом. Только после такого обращения в суд, сказала она, положение было изменено и в нем уже говорится о запрете охоты. Левина надеется, что все положения о деятельности заказников будут согласованы с законодательством Украины.