Общественные организации предостерегают от попыток внешнего давления на высшие учебные заведения. культурные и научные учереждения Украины (фото, видео)

Представители общественных организаций заявляют, что с 2015 года в Украине наблюдаются попытки дестабилизации работы университетов.

Киев. 10 января. УНИАН. Конфедерация журналистских организаций Украины, Всеукраинская общественная организация «Честное слово» и общественная организация «Совет по экологической безопасности» предостерегают от попыток внешнего давления на высшие учебные заведения Украины.

Об этом представители общественных организаций заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как напомнил председатель ВОО «Честное слово» Владимир Омельчук, в ноябре месяце ряд организаций подписали соглашение о постоянном мониторинге качества жизни, в том числе и безопасности жизнедеятельности в Украине. «За это время мы провели ряд независимых журналистских расследований, к нам присоединились независимые региональные эксперты», - сказал он.

Омельчук подчеркнул, что образование, наука и культура являются весомыми составляющими национальной безопасности Украины, и «игнорировать проблемы наших крупнейших технопарков, таких как Национальный университет «Киевский политехнический институт имени Сикорского», было бы вообще недопустимо для национальной безопасности Украины, особенно в условиях ведения гибридной войны со стороны Российской Федерации».

В своем выступлении на пресс-конференции Глава «Совета по экологической безопасности» Сергей Орехов заявил, что «с начала 2015 года в Украине наблюдаются попытки дестабилизации работы университетов». «Со временем эти процессы начали приобретать системный характер, их география расширялась, а интенсивность возрастала», - сказал он.

Орехов привел пример КНУ имени Тараса Шевченко, когда «две группы активистов этого заведения ... пытались препятствовать работе университета, дестабилизировать её и выставить ректора этого заведения в негативном образе».

Также он отметил, что в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова «тоже были такие попытки, они наблюдаются по сей день». «Якобы студенческие волнения происходили в этом заведении», - сказал Орехов.

Кроме того, по его словам, в Харьковском национальном университете радиоэлектроники также «происходили и происходят такие процессы». «В результате этих процессов исполняющим обязанности ректора был назначен посторонний для университета человек», - отметил Орехов и добавил, что в результате университет был «отброшен в его академической деятельности далеко назад, что не позволяет ему до сих пор вернуться на прежние показатели».

В Национальном авиационном университете, отметил Орехов, «также в октябре 2018 года подобная акция состоялась и продолжается».

В то же время, говоря о Киевском политехническом институте, он заметил, что там «с первой половины сентября 2018 года произошло обострение искусственного конфликта, дискредитации университета и его руководства внешними силами и людьми, которые не имели прямого отношения к высшему учебному заведению».

«Под видом якобы борьбы с острыми проблемами... и путем предельного обострения отношений с администрацией университета, организовались достаточно агрессивные действия посторонних лиц, замаскированных под якобы широкое мнение студентов и работников высшего учебного заведения. Целью спланированной акции была дестабилизация работы сорокатысячного коллектива КПИ и дискредитация репутации его ректора Михаила Згуровского», - сказал Орехов.

По его словам, анализируя подобные «процессы дестабилизации» и в других заведениях высшего образования Украины, можно сделать вывод, что в течение 2015-2018 годов «было охвачено различными искусственными акциями протеста, организованными хорошо подготовленными так называемыми активистами, значительное количество больших украинских высших учебных заведений в разных регионах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Черкассы и другие регионы».

«Эти активисты через создаваемые в университетских средах мощные интернет-ресурсы захватывали в свою орбиту чем-то недовольных студентов либо внедренных в университеты посторонних людей. Ими отыскивались острые проблемы, которые за короткий срок университет решить и пресечь не сможет. Таким образом агрессивные акции протеста продолжались», - пояснил Орехов.

Он добавил, что анализ переговоров организаторов этих протестов в университетских социальных сетях свидетельствует об «управляемости этих акций и их подготовке и организации по единому шаблону».

Кроме того, по словам Орехова, всю коммуникацию на самых акциях протеста «вели посторонние люди, а не студенты». «Во всех случаях эта системная работа была направлена на дестабилизацию и расшатывание студенческой среды в высших учебных заведениях», - добавил он и призвал власти обратить внимание на этот вопрос.

В то же время, директор «Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих города Кривой Рог Днепропетровской области» Владимир Балакин также заявил о попытках давления на него и его семью с целью увольнения с должности.

Организаторы мероприятия - Конфедерация журналистских организаций Украины, ВГО «Честное слово», ГО «Совет по экологической безопасности» выступили с инициативой создания государственной системы качества образования, как составляющей качественной и безопасной жизни.

Участники пресс-конференции: Владимир Омельчук, председатель ВГО «Честное слово», модератор; Сергей Орехов, глава Рады по экологической безопасности; Любовь Украинчук, региональный общественный эксперт, г. Ровно; Владимир Балакин, директор «Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих г. Кривого Рога Днепропетровской области»; руководитель ИА «Правда» Эдуард Чекин; председатель профсоюза «Трудовая Солидарность» Виталий Махинько.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83657