Общественные деятели и депутаты призывают Гройсмана принять меры по поддержке отечественного производителя и внедрению политики импортозамещения в дорожной отрасли (видео)

Депутаты от «Свободы» требуют провести проверку возможной причастности госслужащих и чиновников «Укравтодора» к лоббированию интересов иностранных компаний, которые работают с Москвой.

Киев. 11 января. УНИАН. Общественные деятели призывают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана принять меры по импортозамещению и поддержке отечественного производителя с целью минимизации влияния связанных с Россией иностранных компаний на экономику Украины, в частности, в дорожной отрасли, а также провести проверку возможной причастности чиновников «Укравтодора» к лоббированию интересов российских компаний.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Киевсовета, народный депутат седьмого созыва Юрий Сыротюк.

«Народные депутаты от «Свободы» обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить тендер по ремонту трасы Киев-Одесса, который выиграла компания «Строительно-монтажный трест №8», которая принадлежит госхолдингу «Белавтодор». Мы считаем, что Украина должна внимательнее выбирать экономических партнеров и не выбирать таких, которые могут применять экономический инструмент в целях политического давления. Но самое главное: чтобы укреплять украинскую экономику мы должны применять меры неопротекционизма, импортозамещения и поддержки отечественного производителя», - сказал он, добавив, что ситуация с выигрышем тендера белорусской компанией, которая в значительной мере зависит от России, недопустима.

Сыротюк отметил, что народные депутаты от партии «Свобода» требуют провести проверку возможной причастности госслужащих и чиновников «Укравтодора» к лоббированию интересов иностранных компаний, которые работают с Москвой.

По его словам, сегодня многие страны, в том числе западные, поводят политику неопротекционизма.

«Мы понимаем, что строительство дорог в Украине может стать одним из элементов экономического прорыва. В Украине есть фирмы, которые могут строить дороги. Но когда иностранная компания выигрывает тендер на 600 миллионов гривен с разницей в одну тысячу гривен - разве это разумный подход? Это приведет к ослаблению Украины. Уровень конкуренции в нашей стране достаточный для привлечения национальных компаний. Или даже иностранных, но которые не являются союзниками России», - сказал Сыротюк.

Также он отметил, что товарооборот между Украиной и Беларусью увеличивает влияние Беларуси на экономику нашей страны. «Когда мы говорим о белорусских нефтепродуктах, то это российская нефть, которая перерабатывается в бензин и продается в Украине. В любой момент это может создать топливный кризис в нашей стране», - сказал депутат.

При этом Сыротюк сообщил, что неоднократно сталкивался с ситуацией, когда путем коррупционных сделок закупаются вагоны метро в России или закупаются импортные трамваи с ценой на копейки больше, чем украинские. «Это гробит украинское производство. Являясь экономически слабой страной, мы усугубляем нашу зависимость. Страна должна защищать своего производителя и давать ему преференции», - добавил он.

При этом он отметил, что режим Лукашенко полностью зависит от Путина.

«Если мы хотим сохранить мирного и доброго соседа в лице Беларуси, то мы должны работать с самими белорусами. Помогать в установлении там демократического строя, возрождении оппозиционных демократических сил. Это все там сейчас зачищено и уничтожено. Я с 1991 года помогал белорусским молодежным организациям в их политической деятельности. Большинство членов этих организаций прошли тюрьмы или погибли. Тот, кто выжил, сейчас находится в других странах. Поэтому я считаю, нашим партнером может быть только демократическая Беларусь, а при Лукашенко эта страна является инструментом России», - сказал депутат.

В своем выступлении на пресс-конференции политический эксперт Александр Аронец сообщил, что народные депутаты от всеукраинского объединения «Свобода» будут собирать подписи в парламенте с целью обращения к Гройсману.

«Народные депутаты от всеукраинского объединения «Свобода» будут собирать подписи в парламенте с целью обращения к Гройсману с вопросом: вы с Украиной или с сателлитом кремля Беларусью? Будьте последовательным. Вы уже отменили продажу «Центрэнерго» на основании того, что белорусская компания с российскими деньгами хотела поднять цену и купить важный для экономики актив», - сказал Аронец.

При этом он отметил, что Беларусь полностью зависит от России и постоянно становится на ее сторону в международных вопросах.

«Последние заявления Путина и Лукашенко относительно создания так называемой союзной страны подтвердили: окончательная аннексия Беларуси Россией – вопрос времени. Более того, экономика Беларуси функционирует за счет субсидий из российского бюджета. Также можно вспомнить, что только на протяжении 2018 года Беларусь неоднократно становилась на строну Кремля в ООН. Например, 22 сентября Беларусь проголосовала против включения в порядок дня Генассамблеи ООН пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины. 16 ноября проголосовала против резолюции, в которой перечислялись имена украинских политзаключенных. Задержание украинских граждан на территории Беларуси. Таких примеров много. Поэтому Украина не должна строить иллюзий», - подчеркнул он.

Однако, по словам Аронца, вместо этого Украина финансирует союзника Кремля из госбюджета.

«На протяжении последнего года белорусские компании, входящие в госкомпанию «Белавтодор», выигрывают 14 тендеров на ремонт дорог на общую сумму 1,5 млрд грн. Один из крупнейших - ремонт трассы Киев-Одесса. В других тендерах белорусские компании также ставят самую низкую цену, занимаясь демпингом рынка», - сказал он.