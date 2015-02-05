Сегодня нет количественных проблем с мобилизацией, но есть качественные - экс-советник министра обороны

Киев. 5 февраля. УНИАН. На сегодняшний день нет количественных проблем с мобилизацией, но есть качественные, поскольку военные комиссариаты поверхностно подходят к мобилизации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил экс-советник министра обороны, руководитель Центра оборонной реформы Александр Данилюк.

По его словам, военкоматы часто формально подходят к проведению мобилизации: посылают по 300-500 повесток в небольшие села, практически всем военнообязанным жителям или же тем, кто вообще не служил в армии и не заканчивал военную кафедру в вузе.

Данилюк считает необходимым вернуться к практике, которую применяли при мобилизации в августе-сентябре прошлого года, когда добровольцы могли обратиться в колл-центр, информация из которого передавалась лично министру обороны.

"Из-за того, что уже нет той работы, которая была настроена в августе, качество мобилизованных существенно ухудшилось. Войско нуждается в высококачественных специалистах по радиоэлектронной борьбе, радиолокации и даже людях гражданских профессий для работы в подразделениях информационно-психологических операций. Мы не должны заполнять мобилизацию чем попало. Нужен качественный, мотивированный солдат и офицер", - подчеркнул Данилюк.