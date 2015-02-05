Подольский заявляет об опасности жизни осужденного за убийство Гонгадзе Пукача

Киев. 5 февраля. УНИАН. Журналист Алексей Подольский, потерпевший по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, заявляет об опасности жизни бывшего генерала МВД Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Об этом Подольский сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Подольского, для заказчиков убийства Гонгадзе Пукач является свидетелем и «может повторить судьбу министра Кравченко, которого, у меня есть доказательства, убили».

Он отметил, что Пукач заявлял о шантаже и угрозах со стороны судьи Печерского суда г. Киева Андрея Мельника, чтобы подсудимый изменил показания и не вспоминал среди заказчиков преступления экс-президента Украины Леонида Кучму.

По словам Подольского, Пукач утверждает, что в этом шантаже и угрозах принимали участие представители государственного обвинения. «Также он говорит, что готов назвать фамилии и должности тех генералов СБУ, МВД, высших чинов ГПУ, которые заходили к нему в комнату для ознакомления с материалами дела и угрожали жизни не только его, но и его семьи. Все эти угрозы и весь этот шантаж был организован судьей Мельником с одной целью, чтобы Пукач в своих показаниях убрал утверждение о том, что заказчиками убийства были Кучма и Литвин», - сказал Подольский.

Он отметил, что сейчас «эти люди состоят в самих высших должностях нашей правоохранительной системы, они не сбежали вместе с Януковичем, а продолжают говорить о реформах судебной и правоохранительной системы». «Поэтому опасность Пукачу исходит не только от семьи Кучмы и Литвина, а она исходит от тех соратников, которые фабриковали и подделывали это дело», - добавил Подольский.

Он сообщил, что предыдущий состав суда не расследовал эти заявления Пукача, а новый состав суда до сих пор игнорирует соответствующее ходатайство.

«Уже год есть заявление о преступлении, угрозы жизни детям в интересах заказчиков убийства, а ни суд, ни ГПУ, ни СБУ пальцем не пошевелили, чтобы это преступление расследовать, даже формально открыть уголовное производство», - сказал он.

Представитель Подольского Александр Ельяшкевич сообщил, что два народных депутата – Виталий Куприй (БПП) и Андрей Денисенко (БПП) будут официальными представителями Подольского как потерпевшего по делу об обвинении Пукача. «Мы специально обратились к депутатам фракции БПП для того, чтобы на практике эти депутаты реализовали обещания Петра Порошенко об открытии судебного процесса», - сказал он.

Ельяшкевич также проинформировал, что завтра будут «предприняты конкретные шаги» представителями Подольского для того, чтобы этот процесс был открытым.

Куприй в свою очередь отметил, что заявление относительно угроз Пукачу согласно действующему законодательству должно было быть внесено в течение 24 часов в Единый государственный реестр досудебных расследований и должно было начаться именно расследование. «На данное время, поскольку мы пытаемся вступить в это дело, у меня нет подтверждения, было ли внесено в реестр о преступлениях это заявление. Это может выясниться завтра, если процесс будет открытым, в любом случае, нам ничего не мешает продублировать это заявление», - сказал он.

Денисенко сообщил, что депутаты требуют, чтобы от участия в процессе отстранили тех представителей государственного обвинения, «которые поддерживали во время Пшонке и после него закрытый характер этого процесса».

Участники конференции обнародовали коллективное депутатское обращение к Генеральному прокурору Украины Виталию Яреме относительно закрытого рассмотрения апелляционных жалоб по делу Пукача. Депутаты требуют снять грифы «секретно» с тех материалов дела, которые не содержат никакой государственной тайны.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Потерпевший журналист Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.