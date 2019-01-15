Общественные активисты создали инициативу за честные выборы «Стоп политической коррупции», которую презентовали в Киеве (фото, видео)

Инициатива создана для осуществления общественного контроля над избирательным процессом и добропорядочностью кандидатов.

Киев. 15 января. УНИАН. Общественные активисты создали инициативу за честные выборы «Стоп политической коррупции», которую презентовали сегодня в Киеве.

На пресс-конференции в УНИАН, посвященной проекту, координатор ОО «Стоп коррупции» Роман Бочкала проинформировал о цели создания инициативы и призвал общественные организации приобщаться к проекту.

Так, общественная инициатива «Стоп политической коррупции» создана для осуществления общественного контроля над избирательным процессом и добропорядочностью кандидатов. Она преследует цель - предотвратить нарушения и гарантировать неприкосновенность избирательного права как базы гражданских свобод граждан Украины.

«Мы хотим обратить внимание на очень такие отвратительные проявления избирательного процесса, которые влияют на результат выборов. Мы хотим взять на себя и предложить другим общественным организациям, активным гражданам достаточно активный мониторинг избирательного процесса. Мы решили сфокусировать свое внимание на таких аспектах, как предвыборная кампания и результаты выборов, как президентских, так и парламентских, и местных», - сказал он.

В частности, по словам координатора ОО, общественные активисты будут анализировать честность предвыборной агитации, осуществлять контроль соблюдения законодательства в день голосования на избирательных участках, фиксировать нарушения для оперативного взаимодействия с правоохранительными органами. На базе собранных нарушений активисты создадут рейтинг политических коррупционеров - перечень партий и кандидатов, которые чаще всего манипулировали избирателями и нарушали закон.

Бочкала сообщил, что инициатива объединяет сегодня несколько уже существующих общественных некоммерческих организаций. Сейчас участниками инициативы на добровольных началах стали активисты, юристы, журналисты, независимые эксперты, избиратели.

По его словам, инициативой планируется объединить усилия общественного сектора, всех неравнодушных граждан, которые будут готовы участвовать в мониторинге.

«Сейчас мы создаем сайт, который должен стать базой данных. На сайте будет сообщаться о нарушениях. Каждый желающий сможет отправить соответствующую информацию администратору сайта, и она будет распространена. Это либо фотографии или видеоматериалы, которые тем или иным путем сообщают о нарушениях», - отметил Бочкала, добавив, что именно публичность сегодня является весомой формой защиты результатов выборов.

Сейчас есть 50 общественных организаций, которые являются «отправной точкой» в проекте.

«Но мы надеемся, что таких активных граждан и общественных организаций на местах будет гораздо больше. Надеемся, что в каждом областном центре, районном центре, а возможно и в каждом поселке, найдутся те, кто активно включится в этот процесс. Также мы надеемся на активное плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами», - подчеркнул координатор ОО «Стоп коррупции».

Бочкала выразил убеждение в том, что должно быть усовершенствовано украинское законодательство, связанное с ответственностью за подкуп избирателей.

«Если проанализировать, то порядка 20 законов Украины тем или иным путем регламентируют подкуп избирателей и другие негативные проявления, которые имеют административное или даже уголовное наказание. Но, к сожалению, какого-то профильного конкретного закона нет. А те 20 в определенной степени противоречат друг другу. Поэтому мы поддерживаем законопроект 8270, который подготовило МВД совместно с общественной сетью «ОПОРА». Это правильный законопроект, он регламентирует уже уголовную ответственность за подкуп избирателей. И мы выступаем за то, чтобы эта ответственность была симметричной как для того, кто платит за голос, так и для того, кто свой голос продает», - сказал Бочкала.

По его словам, общественная инициатива за честные выборы будет представлена в Facebook - в ближайшее время будет создана соответствующая группа/сообщество.

«Ведь именно за счет социальных сетей мы сможем горизонтально построить эту структуру, абсолютно аполитичную, которая не поддерживает ни одного участника политического процесса, ни одну политическую партию», - отметил он.

Бочкала призвал политические силы подписывать меморандумы, которыми декларировать принципы проведения честных выборов.

Он сообщил, что 4 января ОО «Стоп коррупции» получила разрешение официально быть наблюдателями во время президентских выборов, подписано соответствующее постановление ЦИК. То есть благодаря этому с избирательных участков будет оперативно сообщаться о составленных протоколах и выявленных нарушениях.

Бочкала отметил, что в ближайшее время уже предполагается начать работу пресс-центра, который будет сообщать о нарушениях во время проведения избирательной кампании.

«Именно за счет медийности, за счет распространения этой информации мы постараемся влиять на то, чтобы эти нарушения были устранены», - пояснил он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83731