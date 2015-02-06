В Киеве сложилась критическая ситуация с вакциной БЦЖ – главный иммунолог столицы

Киев. 6 февраля. УНИАН. В Киеве сложилась критическая ситуация с вакциной БЦЖ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный иммунолог Киева Федор Лапий.

По его словам, ситуация немного исправляется благодаря «сознательным родителям, которые вакцинируют детей в частных медицинских центрах».

«Я не считаю эту ситуацию нормальной, но мы должны предоставлять родителям информацию о том, как они могут защитить своего ребенка. Если другого способа нет», - отметил Лапий.

Он подчеркнул, что не хватает вакцины для детей до года жизни. «В последние годы были значительные проблемы с непрерывным обеспечением вакцин. Вакцины 2014 года мы получили в декабре 2014 года. И то не все. На сегодняшний день в Киеве есть трехмесячный запас вакцин для профилактики кори, краснухи, свинки, а также против полиомиелита. Вакцины против гепатита В есть также в достаточном количестве по той причине, что родители очень часто отказываются от такой вакцинации. Наиболее критическая ситуация с вакцинами БЦЖ – за 2014 год мы их так и не получили. Было сделано перераспределение между регионами Украины», - сказал Лапий.

По словам специалиста, есть также и проблемы с вакциной против дифтерии и столбняка для детей шести лет и для взрослых.

«На сегодняшний день ни в государственных больницах, ни на частном рынке этих вакцин нет. Потому что эту вакцину мы преимущественно получали с российского рынка, и она не прошла перерегистрацию из-за изменения законодательства. Эта ситуация не касается экстренной профилактики столбняка – Украина получила 300 тысяч доз противостолбнячного анатоксина. Киев получил 33 тысячи доз противостолбнячного анатоксина. Это запас - на полтора года для столицы», - сказал Лапий.

Он проинформировал, что в Украине централизовано за бюджетные средства закупаются вакцины против 10-и инфекционных болезней, подчеркнув, что за средства местного бюджета покупать эти вакцины, по закону, нельзя.

Директор общественной организации «Иммунный щит» врач-иммунолог Наталья Винник отметила, что в Украине потеряна бдительность по отношению к инфекционным болезням, особенно к тем, которые можно предотвратить путем иммунопрофилактики.

«В 2002 году мы с гордостью говорили о том, что Украина стала свободной от полиомиелита. Однако уже в 2013 году наша страна вошла в 13 государств с риском возгорания полиомиелитом », - сказала Винник.

Она подчеркнула, что полиомиелит очень тяжелое заболевание.

«В народе эту болезнь называют« детский паралич ». Это очень опасная болезнь, потому полиомиелит характеризуется высокой «летальностью». Отказ от вакцинации возвращает Украину на века назад. А это значит выживет тот, кто будет сильнее. Призываю относится к своему здоровью с любовью », - сказала Винник.