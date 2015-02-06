На оккупированных территориях востока Украины вакцины не поставляются - эксперт

Киев. 6 февраля. УНИАН. На оккупированных территориях востока Украины вакцины не поставляются.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный иммунолог Киева Федор Лапий.

Он подчеркнул, что существует большая опасность «импортирования» инфекционных болезней из горячих точек востока.

«Ситуация по вакцинации на этих территориях - катастрофическая. Поставок вакцин туда нет, - ни коммерческих, ни государственных. Вакцинация там не проводится вообще. По Киеву ежедневно собираются данные о количестве детей, которые становятся на учет из Донецкой, Луганской областей, из Крыма. Когда мы планировали количество вакцин на 2015 год, мы это количество детей учли. Любой ребенок, прибывший в столицу, может обратиться в поликлинику, заявить о себе, и он будет включен в график вакцинаций, в план прививок.

По словам доктора медицинских наук профессора Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Валерии Шагинян, информация Минздрава по охвату прививками на востоке страны есть только по состоянию на конец ноября 2014 года.

«В частности, в Донецкой области было охвачено прививками БЦЖ 49%, против полиомиелитом (дети до года) - 21%, АКДС (дети до года) - 15%, ККП - 35%, гепатит - 10%. Это официальные данные, которые были получены из области. Есть проблемы, связанные с миграцией, - переезжают и непривитые дети. Эти проблемы будут касаться всей страны. И информация, которую мы получаем - ограничена. Не по всем территорий мы получаем информацию, кто был привит и сколько. Ситуация на территориях очень сложная», - сказала специалист.