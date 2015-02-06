Скорейшая легализация добычи и реализации янтаря позволит увеличить доходы бюджетов и обезопасит деятельность копателей - депутаты

Киев. 6 февраля. УНИАН. Скорейшее внедрение легальной добычи и реализации янтаря в Украине позволит увеличить доходы государственного и местных бюджетов, обезопасит деятельность копателей, а также выведет добычи этого камня из-под контроля криминальных группировок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказали авторы законопроекта о легализации добычи янтаря, который был зарегистрирован в Верховной Раде 26 декабря 2014 года.

По словам автора документа, депутата Борислава Розенблата, при принятии этого законопроекта население будет иметь возможность добывать янтарь в Житомирской, Ровенской и Волынской областях на законных основаниях, уплачивая государству налоги, а не отдавать часть доходов криминальным группам.

«Законопроект предусматривает создание коммунального предприятия на областном уровне, которое будет иметь возможность владеть собственными участками или брать их в аренду», - добавил Розенблат.

Он уточнил, что такое коммунальное предприятие, имея все необходимые документы и лицензии на небольшие месторождения, будет передавать организованным старательским артелям возможность добывать янтарь. При этом коммунальное предприятие будет следить за обеспечением минимализации влияния добычи янтаря на экологию региона, за безопасностью работ и контролировать, чтобы весь объем добытых камней реализовывался не через черный рынок, а официально - через биржу.

Присутствующий на пресс-конференции соавтор законопроекта, депутат Вадим Кривенко отметил, что если численность желающих добывать янтарь будет превышать количество участков, то в таком случае их распределение будет открытым.

«Если количество артелей будет превышать количество возможных земельных участков, распределение будет производиться исключительно путем открытого аукциона или конкурса», - сказал Кривенко, уточнив, что предпочтение будет отдаваться артелям, где большинство добытчиков будет из местного населения.

Гражданский активист, журналист Александр Николайчук привел суммы оборота при незаконной добыче янтаря на примере Олевского района Житомирской области.

«По информации местных скупщиков, только в течение сентября и октября 2014 года у населения было скуплено янтаря на 700 млн грн. Сегодня уровень оборота янтаря оценивается порядка 200 млн грн еженедельно», - сказал журналист, отметив, что бюджет этого района на 87% дотационный и составляет 205 млн грн.

По словам Николайчука, все добытчики янтаря вынуждены работать в опасных для жизни условиях, а также платить часть доходов бандитским группировкам, которые зачастую совместно с силовыми органами контролируют участки, где добывается драгоценный камень.

В свою очередь депутат, представитель парламентского Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Павел Дзюблык сообщил, что в данном законопроекте речь идет о непромышленной добыче янтаря, и он может иметь некоторые недостатки, однако даже это позволит значительно усилить контроль государства за добычей ценного камня.

«Главная задача, чтобы этот законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении. В период между первым и вторым чтением все недостатки мы будем исправлять и активно привлекать к этому общественность», - подчеркнул Дзюблык, также являющийся соавтором законопроекта.

С его мнением согласился Розенблат, добавив, что в Украине много противников легальной добычи янтаря, которые будут критиковать законопроект, поскольку это значительно снизит их заработки. При этом депутат выразил надежду, что принятие законопроекта не будет затягиваться, поскольку с приходом весны незаконная добыча янтаря значительно увеличится в силу улучшения погодных условий, а государственный и местные бюджеты продолжат недополучать значительные суммы средств.

Как сообщал УНИАН, в середине августа 2014 года глава Министерства экологии и природных ресурсов Андрей Мохник обвинил правоохранительные органы в покрывательстве незаконной добычи янтаря, что не позволяет бюджету получить дополнительные налоговые отчисления от этой деятельности, а также ухудшает состояние земельных фондов.

По словам гражданских активистов, в Украине более 10 лет продолжается незаконная добыча янтаря в непромышленных объемах. При его продаже через черные рынки миллионы долларов возможных налоговых отчислений не попадают в бюджет страны, а на этом зарабатывают бандитские группировки, которые контролируют нелегальную добычу этого камня.