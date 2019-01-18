Центр защиты киевлян призвал не платить по завышенному тарифу на содержание домов и придомовых территорий и пояснил куда подавать заявления на перерасчет (видео)

Суды двух инстанций подтвердили незаконность установления в Киеве завышенных тарифов на обслуживание домов и придомовых территорий.

Киев. 18 января. УНИАН. Центр защиты киевлян, который недавно выиграл суды в двух инстанциях, доказав незаконность установленных в Киеве тарифов на обслуживание домов и придомовых территорий, призывает киевлян писать заявления в управляющие компании, чтобы предотвратить практику начисления по завышенному тарифу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава инициативы Юлии Тимошенко «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор.

«Мы предлагаем всем киевлянам подписать заявление на перерасчет тарифов на содержание домов и придомовых территорий в каждом отдельном доме. Проект заявления уже разработан, он есть на сайте Центра защиты киевлян», - сказал он.

При этом Нестор пояснил, что в случае подписания заявления жильцами такие действия обязывают управляющую компанию изменить тариф на содержание домов и придомовых территорий именно в конкретном доме.

«Есть факт неисполнения решения Окружного административного суда г. Киева о признании повышения тарифов на обслуживание придомовой территории от 6 июня 2017 года незаконным, за что управляющие компании могут понести уголовную ответственность», - подчеркнул он.

Нестор посоветовал киевлянам проверять, откорректированы ли тарифы в январских платежках, учитывая, что в декабре решение суда вступило в силу. «Если этого не произошло, мы просим вас воздержаться от оплаты части сверхначисленной суммы, поскольку механизм ее возврата в дальнейшем может носить сложный характер», - сказал он.

В свою очередь, руководитель юридического департамента Центра защиты киевлян Юрий Власенко сообщил, что в связи с тем, что Постановление №668 от 6 июня 2017 года о повышении тарифов утратило силу, за декабрь сумма в платежке должна была прийти меньше, чем до этого.

«Управляющие компании не учли судебное решение, поэтому выставляют платежки по тем же завышенным тарифам. В феврале мы должны получить платежку с суммой, как мы получали до июня 2017 года», - отметил он.

По словам Власенко, для того чтобы обратиться в коммунальное предприятие, нужно посмотреть, действительно ли ваш дом обслуживает КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда» вашего района, затем сравнить сумму в платежке за декабрь 2018 года с суммой за декабрь любого другого года.

«Если сумма за декабрь 2018 года не уменьшилась, то вы имеете полное право не оплачивать или оплатить частично, а затем уже обратиться в управляющую компанию с заявлением, разработанным нами», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2017 года Киевская городская государственная администрация приняла постановление №668 о повышении тарифов на обслуживание домов и придомовых территорий, которое было обнародовано на официальном сайте киевской власти 16 июня. Отмечалось, что документ принят в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.

Новые тарифы были предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда всех 10 районов столицы).

6 июля 2017 года Союз владельцев жилья Украины подал в суд иск об отмене данного распоряжения КГГА, и 6 июля 2018 года было суд удовлетворил иск.

КГГА подала апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене распоряжения КГГА от 6 июня 2017 года №668 о повышении в 1,5-2 раза тарифов на уборку домов и придомовых территорий.

Апелляционный суд подтвердил решение о том, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории, в связи с чем обязала КГГА с 20 декабря 2018 года выставлять счета по тарифам, принятым до 6 июня 2017 года.