Депутат выступает за переподчинение Концерна РРТ Министерству информационной политики

Киев. 9 февраля. УНИАН. Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин считает необходимым провести переподчинение Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), которое находится в ведении Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), новосозданному Министерству информационной политики.

Об этом Каплин заявил на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

«Кабинет министров Украины должен в кратчайшие сроки провести отдельное заседание и решить вопрос о принадлежности и подотчетности Концерна… Новосозданное Министерство информации должно получить в свое распоряжение в виде структурного подразделения Концерн РРТ и другие предприятия, миссией которых является обеспечение информационной безопасности и осуществление адекватной информационной политики», - сказал депутат.

Каплин также обратился к президенту Украины и правоохранительным органам с просьбой провести расследование деятельности нынешнего руководства КРРТ.

«Я отдельно хотел обратиться с устным официальным обращением народного депутата к руководителю Службы безопасности Украины Наливайченко, генеральному прокурору Украины Яреме и министру внутренних дел Авакову, а также к президенту Украины с требованием немедленно начать производство по делу в обвинении Пивнюка, Зверева и тех лиц, которые в течение шести месяцев фактически обеспечивают возможность ретрансляции российских телеканалов на украинской территории Луганской и Донецкой областей», - сообщил Каплин.

Присутствующий на пресс-конференции лидер общественной организации «Информационный майдан» Павел Билоножко отметил, что на сегодняшний день правоохранительными органами возбуждено 18 производств относительно деятельности руководства КРРТ.

«Относительно преступных деяний и коррупции против Пивнюка уже открыто 18 уголовных производств, но никаких следственных действий по раскрытию этих преступлений до сих пор не сделано», - сказал он.

В свою очередь, Билоножко отметил, что согласно решению Киевского апелляционного административного суда, Кабинет министров должен был уволить Пивнюка ещё 9 декабря 2014 года, когда данное решение вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля министр информационной политики Юрий Стець на своей странице в соцсети Facebook сообщил о том, что Кабинет министров отстранил генерального директора Концерна РРТ Александра Пивнюка от занимаемой должности «за саботаж возобновления трансляции украинских телеканалов и радиостанций на Донбассе». Стець также сообщил, что будет создана правительственная комиссия, которая в течение 10 дней должна дать оценку его действиям и обратиться в силовые структуры с требованием открыть уголовное производство по факту содействия деятельности террористических организаций.

В то же время, в Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) отметили, что Пивнюк продолжает занимать должность гендиректора Концерна РРТ, а решения правительства о его отстранении от исполнения обязанностей нет.

В апреле 2014 года Кабинет министров назначил нового руководителя КРРТ, уволив прежнего гендиректора Константина Захаренко. После смены руководства координационный совет трудового коллектива концерна, который выступил в поддержку Захаренко, обвинил генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.