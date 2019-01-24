Во второй тур выборов президента выйдут Тимошенко и Порошенко - социологи (видео)

Опрос продемонстрировал, что сейчас лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко имеют почти одинаковый уровень поддержки украинцев.

Киев. 24 января. УНИАН. Во второй тур выборов президента Украины, который должен состояться 21 апреля, выйдут лидер ВО "Батькищина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром им. Драгоманова, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил руководитель центра, профессор Сергей Штепа, главные результаты исследования свидетельствуют о том, что есть два основных кандидата с высокими рейтингами поддержки среди населения. В частности, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидирует Тимошенко и Порошенко.

По словам Штепы, Тимошенко поддерживают 17,4% опрошенных, которые планируют принять участие в выборах, Порошенко -17,1%.

"Именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур", - сказал Штепа.

Он уверен, что эти двое политиков 21 апреля будут бороться за пост президента во втором туре выборов.

"При этом динамика электоральных настроений показывает, что больше всего растет рейтинг Петра Порошенко, и, собственно говоря, приостановился рост рейтинга Юлии Тимошенко", - добавил он.

Также Штепа отметил, что страна постепенно поляризируется в своем выборе кандидатов.

"Мы видим разделение страны между двумя лагерями, условно «патриотическими» и условно «бедными». Соответственно, более патриотическое население склонно больше поддерживать Петра Порошенко, и наоборот, бедные люди больше поддерживают Юлию Тимошенко. Так же это наблюдается и в возрастной динамике. Чем старше избиратель, тем большая доля поддержки Юлии Тимошенко. Чем моложе - тем больше Петра Порошенко", - сказал Штепа.

Далее в рейтинге идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого поддерживают 10,1% респондентов, и шоумен, соучредитель «Студии« Квартал 95 »Владимир Зеленский (9,4%).

Рейтинг других кандидатов распределился следующим образом: сопредседателя «Оппозиционной платформы - За жизнь», народного депутата Украины Юрия Бойко поддерживают 5,4% опрошенных, лидера политической партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 5,3%, городского голову Львова Андрея Садового - 5,1%.

Вместе с тем, по данным опроса, кандидата в президенты от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Александра Шевченко поддерживают 3,8% респондентов, лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука - 2,7%, представителя партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула - 2,6% и лидера партии "Основа" Сергей Таруту - 2,3%.

"Остальные политики набрали около 1%, а то и меньше", - добавил социолог.

В свою очередь политический эксперт Ростислав Балабан напомнил, что в настоящее время Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов в президенты, и еще 8 человек подали документы на регистрацию.

"Экспертная среда говорит о том, что количество теоретически, вероятно составит до 50 человек", - сказал Балабан.

По его мнению, главная проблема для основных кандидатов будет заключаться в том, что номинальные кандидаты, имеющие рейтинг поддержки около 1%, будут "размывать их голоса".

Политический эксперт убежден, что большинство людей, которые будут голосовать за номинальных кандидатов, во втором туре скорее не будут участвовать в голосовании, и поэтому для основных кандидатов важно сохранить своих избирателей.

Также социологи спросили у избирателей мнение о будущем победителе избирательной гонки, независимо от того, за кого именно они будут голосовать.

"Мы получили очень интересный показатель. Среди тех, кто оценивает, кто выиграет выборы, фактически Юлия Тимошенко и Петр Порошенко в пределах погрешности занимают равные позиции", - сказал Балабан.

Так, согласно данным опроса, 21,3% респондентов, определившихся с выбором, считают, что гонку выигрывает Тимошенко, и 21,1% опрошенных убеждены, что следующим президентом снова станет Порошенко.

Кроме того, как сообщил Штепа, около 30% опрошенных указали, что до сих пор не определились с выбором кандидата.

В то же время среди тех граждан, которые точно намерены участвовать в голосовании, количество не определившихся составляет менее 15%.

Также он добавил, что на выборах президента следует ожидать явку избирателей на уровне около 55%.

Кроме того, Штепа высказал мнение, что во втором туре голосования более важное значение будут иметь скорее не рейтинги поддержки, а антирейтинги кандидатов.

"Во втором туре более определяющим будет не голосование за своего, а против другого. Собственно говоря, во втором туре мы увидим битву антирейтингов, которые и покажут, кто станет победителем, кто выиграет 21 апреля", - сказал Штепа.

Опрос взрослого населения Украины проводился с 10 января по 17 января 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 1,8 тыс. респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме временно оккупированных АР Крым и Донбасса). Погрешность выборки не превышает 2,3%.