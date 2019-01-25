Эксперты акцентируют о необходимости формирования мощной дипломатии Украины следующим президентом (фото)

По мнению експертов, в последние годы «у нас не было никаких успехов» в дипломатии, а только «страшные завалы».

Киев. 25 января. УНИАН. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко подчеркивает необходимость формирования мощного дипломатического фронта Украины следующим президентом.

Об этом он сказал во время экспертного обсуждения в УНИАН по теме: «Мировой контекст выборов президента Украины - между кардинальными изменениями и консервацией отсталости».

Небоженко высказал мнение, что последние 5 лет стали «потерянным не только для реформ, не только для реализации целей и ценностей Майдана, но и потеряны для международной дипломатии Украины».

В частности, Небоженко подчеркнул, что «в течение нескольких лет Украина не имела своих послов в ведущих странах мира».

«У нас была война. И если мы не могли выиграть, то мы должны были проводить сумасшедшую дипломатическую деятельность, но этого не делали», - отметил эксперт.

Так, по его мнению, Министерство иностранных дел - «одно из самых слабых».

«Теперь непонятно, как можно вытащить все это», - добавил он.

Таким образом, считает Небоженко, любому, кто станет президентом Украины на предстоящих выборах, «придется вытаскивать Украину из огромного количества провалов и проколов, которые мы получили за эти годы».

«Мы сейчас не имеем ни одного крупного, европейского или мирового уровня политика, который бы мог открыто сказать, что он друг Украины. Разве это не результат? И все новому президенту придется менять», - сказал он.

Небоженко считает, что «у нас нет никаких успехов» в дипломатии, а только «страшные завалы».

«Стратегия говорить одно, а делать другое, проводимая в дипломатической деятельности нынешним президентом, точно не должна попасть в качестве наследства будущему президенту. Нужно формировать мощную дипломатическую команду, нужно не стесняться обращаться на Запад и сделать жесточайшую ревизию международного статуса и международного положения Украины», - сказал эксперт.

В свою очередь, писатель, публицист Константин Матвиенко выразил мнение, что на предстоящих выборах «есть только два кандидата, между которыми развернется основная политическая борьба», - лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Других кандидатов он считает «нишевыми», распределяя их на «силовиков», «муниципальный», «националистический», «пророссийский» секторы, и тех, кто ориентируется на сельский электорат.

Матвиенко также выразил мнение, что избирательная кампания «уже сейчас выглядит как совершенно грязная, уровень грязи беспрецедентный».

В то же время, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк акцентировал, что «два года мы прожили без не просто революционных преобразований, но без даже намека на дискуссии по поводу революционных преобразований».

«Теперь, в результате президентских выборов, перед нами снова встал вопрос и он как выбор достаточно прост: вернуться к революционным преобразованиям или продолжить то, что было эти два года», - сказал он и добавил, что «эти два года был олигархический консенсус, была коррупция, которая продолжала развиваться».

Кроме того, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян выразил мнение, что на этих выборах основные кандидаты начинают «борьбу идей».

«Эти идеи в поле или модернизации и идеи инновативного развития, или в теме консервативного влияния, то есть, «консервации» того, что есть», - сказал он.

По мнению Саакяна, предстоящие выборы для Украины - это «возможность реально или быть в тренде общемировых вызовов и отвечать на них или смириться с тем, что мы консервируемся в постоянной деградации».

Фото экспертного обсуждения: https://photo.unian.net/rus/themes/83961