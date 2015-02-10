В Львовской области лидерами политических предпочтений остаются «Самопомич» и БПП, «Народный фронт» теряет позиции - опрос

Киев. 10 февраля. УНИАН. Во Львове и Львовской области лидерами политических предпочтений остаются партии «Объединение «Самопомич» и «Блок Петра Порошенко», вместе с тем «Народный фронт» теряет позиции одного из лидеров.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 3-19 января, которые президент Агентства стратегического консалтинга Bohush Communications Денис Богуш представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Лидером рейтингов во Львове является партия «Самопомич», которая сейчас имеет 33,7% (сторонников), тогда как на выборах в октябре 2014 года было 23,3%, то есть увеличение более чем на 10%. В БПП рейтинг 22,1% - он стоит как в октябре (22,4%), так и сейчас. У «Народного фронта» рейтинг поддержки резко упал - если в октябре 2014 года был 26,3%, то сейчас 11,2%, то есть определенное разочарование в этой политической силе во Львове», - отметил Богуш.

Он сообщил, что в настоящее время среди жителей Львова возросла поддержка: партий «Гражданская позиция» (с 5,8% до 7,6%), «Правый сектор» (с 4,2% до 6,2%). В то же время рейтинг ВО «Свобода» снизился с 6,3 до 5,6%.

Примерно такая же тенденция с поддержкой этих партий среди жителей Львовской области.

В то же время результаты исследования показали падение в области рейтинга Радикальной партии и ВО «Батькивщина». Если в октябре 2014 года Радикальную партию поддерживали 6,1% жителей Львовщины, то в январе - 4,6%, «Батькивщину» - 5,2% и 3,9% соответственно.

При этом во Львове зафиксирован незначительный рост рейтингов этих политсил: у Радикальной партии - с 3,2% до 4,4%, у «Батькивщины» - с 3,3% до 3,6%.

Кроме того, партию «УДАР Виталия Кличко» во Львове поддерживает 2,1% респондентов, в области - 4%. Все другие партии поддерживают значительно меньше опрошенных.

В антирейтинге политических предпочтений у жителей Львова первые позиции заняли партии: КПУ (77,6%), «Оппозиционный блок» (73,4%) и «Сильная Украина» - 51,7%.

Примерно такие же результаты показал опрос жителей Львовской области, но с несколько более высоким процентам (соответственно 83,9%; 75,6% и 60,8%).

«И очень поднялся рейтинг недоверия, или антирейтинг, у Радикальной партии, ВО «Свобода» и «Батькивщины» - от 15 до 18% они имеют», - заметил Богуш, но не привел данных для сравнения.

Согласно результатам исследования, «Самопомич», БПП и «Народный фронт» являются лидерами доверия среди жителей Львова - так, им доверяют соответственно 70,8%, 52,2%, 45,4% опрошенных. Эту же тенденцию можно наблюдать и в области.

Также значительный рейтинг доверия львовян продемонстрировали: к «Гражданской позиции» (37,8%), «УДАР» (19,2%), Народному руху Украины (17,6%). По области у них соответственно уровень доверия - 29,2%; 34,8% и 20,3%.

Лидерами недоверия среди жителей Львовщины и областного центра является «Сильная Украина», «Оппозиционный блок" и КПУ, которым не доверяют более 95% избирателей.

Как отметил политтехнолог, во Львове также много доверяют - более 63% опрошенных - «Свободе» и «Батькивщине», в области - соответственно более 46-47%.

Согласно проведенным исследованиям, на выборах Львовского городского головы, если бы они проходили сейчас, безальтернативно лидирует нынешний мэр города Андрей Садовый, за которого проголосовали бы 67,4% жителей города (рейтинг среди тех, кто собирается голосовать и определился, - 81%). Поддержка других кандидатов не превышает 3%. Как отмечается, на выборах в 2010 году за Садового проголосовали 42% львовян.

В ходе исследования было опрошено 1 тыс. 9 респондентов, проживающих на Львовщине. Исследование проводилось в рамках изучения социально-политической ситуации во Львове и Львовской области по заказу Благотворительного фонда Ростислава Мельника Киевским международным институтом социологии. Погрешность выборки составляет 2,5%.