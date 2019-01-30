Юридическая клиника для малого и среднего бизнеса разработала онлайн-платформу для защиты предпринимателей от давления (фото, видео)

Создание подобной платформы помогает выработать алгоритмы действий в случае повторяющихся стрессовых ситуаций в отношении бизнеса, таких как давление, проверки, обыски и допросы.

Киев. 30 января. УНИАН. Общественная организация «Юридическая клиника для малого и среднего бизнеса» разработала новую социальную платформу, направленную на защиту предпринимателей от давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель общественной организации «Юридическая клиника для малого и среднего бизнеса» Максим Березкин.

«Эта платформа была создана для защиты малого и среднего бизнеса, который не может содержать штат юристов, и который из-за экономических неурядиц в стране возможно испытывает финансовые трудности», - отметил он.

По словам Березкина, новый проект был создан для того, чтобы простой предприниматель имел возможность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю обратиться за квалифицированной правовой помощью на абсолютно бесплатной основе.

«Интернет-платформа построена максимально просто, достаточно пройти регистрацию и после этого уже сразу можно задавать конкретные вопросы и на них получать четкие ответы», - сказал он.

Глава организации также отметил, что после запуска платформы за короткое время поступило очень много обращений от адвокатов с большим опытом, которые хотят оказывать помощь и поддержку малому и среднему бизнесу на волонтерской основе, потому что понимают, с какими проблемами сталкивается бизнес.

«Мы также пригласили к сотрудничеству и студентов 4-5 курсов, которые хотят получить практику и опыт, чтобы использовать это в дальнейшем в частной практике», - сказал Березкин.

В конце своего выступления глава организации пригласил адвокатов и студентов к сотрудничеству для оказания волонтерской правовой помощи на платформе.

Присутствовавшая на конференции партнер адвокатского объединения «Юскутум» Ксения Проконова отметила, что создание подобной платформы помогает выработать алгоритмы действий в случае повторяющихся стрессовых ситуаций в отношении бизнеса, таких как давление, проверки, обыски, допросы и так далее.

«Создание такой платформы позволит большому количеству людей быстро, оперативно получить правовую помощь, ведь лучше всегда осуществлять превентивные действия, и если есть возможность ознакомиться с учетом предприятия или рассказать сотрудникам, как вести себя во время обысков, то этим нужно воспользоваться», - сказала она.

Кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им. Т. Шевченко Александр Москалюк рассказал, что он сам как физическое лицо-предприниматель не раз сталкивался с тем, что в налоговых инспекция предприниматели не знают базовых способов взаимодействия с госорганами.

«Учитывая то, что некоторая часть предпринимателей-физических лиц на первой или второй группе, которых я встречал в налоговых, действительно не знают, что им делать в элементарных ситуациях, при этом они также не могут себе позволить себе адвоката, я убежден в том, что такая вещь (создание платформы – УНИАН) необходима», - заявил он.

Кроме того, Москалюк указал на тот аспект, что для студентов юридических факультетов очень важно получать практику, а подобная платформа дает такую возможность.

Подводя итоги пресс-конференции, глава «Юридической клиники для малого и среднего бизнеса» Максим Березкин отметил, что создание подобных платформ и организаций – это повышение уровня правовой осведомленности предпринимателей, которые формируют средний класс страны.

Механизм работы онлайн-платформы после заполнения анкеты и регистрации дает возможность задать юридический вопрос, который требует разъяснения. После получения ответа предприниматель или закрывает вопрос, или делает необходимые уточнения.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84024