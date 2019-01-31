Порошенко и Тимошенко вели самую активную агитацию в январе - ОПОРА

В организации отмечают, что в течение января активную агитационную кампанию развернули 28 человек, большинство из которых не были зарегистрированы кандидатами в президенты.

Киев. 31 января. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко и председатель партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко стали лидерами в агитационной активности в рамках президентской избирательной кампании в январе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«С 31 декабря значительное количество кандидатов, которые еще не были зарегистрированы или даже уже начали процесс регистрации, к сожалению, не соблюдали требования законодательства о неосуществлении каких-либо агитационных действий, не оплаченных из избирательных фондов», - отметила Айвазовская.

В январе, отметила она, по оценкам ОПОРЫ, 28 политиков вели активную агитационную кампанию в регионах Украины, тогда как официальная зарегистрированное количество кандидатов была меньше.

«Только четверть из них на данный момент открыли избирательный фонд. Фактически вся остальная деятельность находится вне закона и, по нашему мнению, должна быть прекращена, так как первые незаконные действия кандидатов, к сожалению, свидетельствуют об отсутствии качественного понимания юридических требований относительно процесса, а также конкурентности выборов», - сказала эксперт.

Айвазовская сообщила, что Порошенко и Тимошенко «проводили наиболее массовую кампанию» в течение января. Она добавила, что их активность «зафиксирована во всех регионах Украины с использованием всех средств агитации, предусмотренных законодательством».

«Учитывая то, что значительное количество кандидатов из зарегистрированных оплачивали агитационные средства не из избирательных фондов, так как они были не открыты, мы вынуждены были обращаться ... в органы правопорядка, полиции для фиксации этих фактов», - сказала координатор ОПОРЫ.

По официальным данным полиции, напомнила Айвазовская, до 29 января с заявлениями и обращениями относительно избирательного процесса обратились 357 человек. «По нашим подсчетам, 239 заявлений и обращений были составлены наблюдателями ОПОРЫ», - добавила она.

Говоря о кандидатах, по которым наблюдатели больше всего фиксировали нарушений порядка ведения предвыборной агитации или финансирования, то, по словам Айвазовская, в отношении Андрея Садового и Анатолия Гриценко поступило 58 заявлений и обращений, Юлии Тимошенко – 29, Сергея Каплина – 25, Олега Ляшко - 24 и Александра Шевченко - 14.

«Какие-либо действия, имеющие признаки агитации, должны быть оплачены из избирательного фонда, как этого требует закон, и не осуществляться любым другим способом», - отметила эксперт.

Она также отметила, что по состоянию на 29 января открыто 8 уголовных производств, которые имеют прямое отношение к избирательному процессу: 4 - хулиганство, и по одному - подкуп избирателей, препятствование профессиональной деятельности журналистов, злоупотребление служебным положением и превышение власти.

Всего составлено 73 административных протокола по фактам нарушений в ходе избирательного процесса.

«Поскольку в январе еще не завершился этап выдвижения и регистрации, мы понимаем, что действия незарегистрированных кандидатов в соответствии с буквой закона о выборах президента Украины достаточно трудно квалифицировать», - отметила представительница ОПОРЫ.

В то же время она сообщила, что в течение месяца имели место факты нарушения украинского законодательства и международных стандартов в части деятельности государственных служащих и должностных лиц. «Есть требование относительно воздержания от демонстрации собственных политических взглядов и убеждений в отношении кандидатов или потенциальных кандидатов представителями органов власти, местного самоуправления», - сказала Айвазовская.

Однако, по ее словам, «больше всего злоупотреблений, которые фиксировали наши наблюдатели, касаются действующего главы государства, президента Петра Порошенко, поскольку к мероприятиям, которые имели признаки агитации, были привлечены и государственные должностные лица». «А в пределах социологических опросов так называемых, анкетирования граждан была признак и проведения агитации», - отметила Айвазовская и добавила, что собрана также информация об оплате для тех, кто будет проводить такие опросы.

ОПОРА, кроме того, зафиксировала нарушение порядка сбора персональных данных граждан, их обработки и защиты. «Такие действия совершили представители «Блока Петра Порошенко «Солидарность», Радикальной партии Олега Ляшко, «Гражданской позиции», «Объединения «Самопомич», - сказала представительница организации.

Айвазовская также отметила, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 129 общественных организаций, которые обратились за разрешением на наблюдение за выборами. При этом, отметила эксперт, в 2014 году только 10 организаций проводили кампанию по наблюдению.

Говоря о гражданах, которые проживают или будут находиться в день выборов не по месту регистрации, Айвазовская напомнила, что через процедуру временного изменения места регистрации любой гражданин Украины, проживающий на оккупированной территории или являющийся трудовым мигрантом, то есть проживает и работает в регионе, в котором он не имеет постоянной регистрации, или же внутренне перемещенное лицо - уже может обращаться в органы ведения государственного реестра на местах с ходатайствами для того, чтобы изменить временно место голосования на тот населенный пункт и тот участок, которые считает нужным.