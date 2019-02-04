В Украине 21% всех смертей от рака вызваны курением - врачи (фото, видео)

На сегодняшний день в Украине - более 1 млн онкобольных.

Киев. 4 февраля. УНИАН. 21% всех смертей от онкозаболеваний в Украине вызваны курением.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил нейрохирург-онколог Антон Шкиряк.

«21% всех смертей от онкозаболеваний в Украине вызваны курением. Я хочу обратить внимание общественности на то, что нет безопасного курения, безопасного табака или безопасного суперфильтра в сигаретах», - подчеркнул врач.

По его словам, курильщики, которые отказываются от табака, на 80-90% увеличивают шансы прожить долгую жизнь, по сравнению с теми, кто еще продолжает курить.

«Табак является наиболее страшным фактором риска возникновения онкологии. Кроме того, влияние табачного дыма на некурящих также может привести к развитию рака. И это может быть любой тип онкологии, а не обязательно именно рак легких», - отметила специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Наталья Король.

По данным ВОЗ, курение является причиной многих типов онкологии - гортани, ротовой полости, легких, пищевода, мочевого пузыря, почек, печени, желудка, поджелудочной железы и др.

Шкиряк подчеркнул, что сегодняшняя статистика онкологических заболеваний в Украине недостоверна.

«Это описание только той проблемы, которую мы видим. Ведь не все люди обращаются к врачам. Большое количество заболеваний определяем уже посмертно. Из своего 12-летнего опыта я вижу только увеличение количества онкобольных. Рак «молодеет»: если раньше это была прерогатива пациентов 50+, то сейчас все чаще болеют люди значительно более молодого возраста. Только в прошлом году в Украине было выявлено 150 тысяч онкобольных», - добавил он.

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, народного депутата Ольги Богомолец, сегодня насчитывается более 1 млн онкобольных украинцев.

«Профилактика и предотвращение возникновения онкозаболеваний - это важное направление сохранения здоровья украинцев. Но, когда программы профилактики выявляют онкологию, у людей нет средств на лечение, они должны собирать средства у родственников и близких, а этим должно заниматься государство. Поэтому я настаиваю на принятии законопроекта об обязательном государственном медицинском страховании, который был зарегистрирован еще два года назад», - добавила Богомолец.

Она также сообщила, что в государственном бюджете Украины на 2019 год заложено только 30% покрытия проблем онкобольных взрослых.

«То есть, только 30 тысяч из тех людей, у которых выявлен рак, будут иметь право на частичное покрытие лечения. А кто же будет выбирать, кому именно предоставить это лечение?» - отметила она и подчеркнула: «Без принятия закона об общегосударственном и обязательном медицинском страховании реформа в медицине не даст результата».

По ее словам, одним из самых распространенных видов онкозаболеваний является рак легких, смертность от которого в Украине превышает заболеваемость, в то время как в европейских странах заболеваемость на 70% выше, чем смертность.

Амбасадор Европейского кодекса по борьбе против рака Оксана Тотовицкая отметила, что ведение здорового образа жизни на 50% уменьшает вероятность заболеваемости раком. «Среди ключевых советов врачей - отказ от вредных привычек, физическая активность, правильное питание, ограничение пребывания на солнце, своевременный скрининг», - сообщила она.

В свою очередь исполнительный директор общественной организации «Жизнь» Лилия Олефир призвала депутатов Верховной Рады и лично председателя ВР Андрея Парубия обратить внимание на антитабачные законопроекты №2820 и №4030а.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84085