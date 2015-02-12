В Украине выбрали 30 финалистов премии выдающихся молодых людей TOYP - руководитель проекта

Киев. 12 февраля. УНИАН. Экспертное жюри определило 30 финалистов всеукраинской премии TOYP, которые будут соревноваться за право представить Украину на мировом конгрессе выдающихся молодых людей в Японии.

Об этом руководитель проекта TOYP в Украине Сергей Калинчук сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Главная идея этого конкурса - определить 10 молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, которые своей деятельностью достигают выдающихся результатов, меняют общество вокруг себя и вдохновляют других людей на аналогичные поступки. Именно этот положительный контекст изменений общества вокруг себя и вдохновение на положительные поступки и привел к тому, что мы решили провести этот конкурс в уникальном формате, потому что мы впервые сделали открытый отбор, где любой желающий мог подать свою анкету. За это время нам удалось собрать около 400 анкет, из которых 232 были опубликованы на сайте и допущены к участию в конкурсе. Именно открытый отбор - необычный формат для конкурса, но это позволяет заявить о себе тем молодым людям, которые обществу неизвестны», - сказал Калинчук.

Он также отметил, что церемония награждения 10 победителей конкурса состоится 28 февраля в Украинском доме.

«Церемонию награждения мы несколько расширили до формата конференции, когда жюри принимает решение не на базе анкет, а на базе выступлений самих номинантов во время проведения этого мероприятия. Оно состоится 28 февраля в Украинском доме, и в течение четырех часов все номинанты смогут выйти на сцену. Каждому будет дано около 5 минут для того, чтобы рассказать о своей деятельности и попытаться передать свое вдохновение другим участникам и, конечно, поразить своим выступлением членов жюри для того, чтобы они отдали предпочтение тем 10, которые получат в конечном счете главный приз - поездку в Японию на всемирный конгресс», - заметил Калинчук.

В свою очередь член жюри Антон Белецкий отметил, что этот конкурс является очень важным шагом для презентации молодых людей.

«Большинство инноваторов, изобретателей сами по себе интроверты. Конкурс же позволяет открыться миру, что привлекает к ним партнеров, внимание общества и они могут свои ценные знания и наработки распространить. Таким образом, можно ускорить какие разработки или проекты привлечением инвесторов. Потому что сейчас многие работают у себя в лабораториях, студиях, на предприятиях, но это не идет дальше. Это необходимо всем, потому что распространение информации напрямую влияет на успешность проекта», - сказал он.

Справка УНИАН. Ten Outstanding Young Persons of the World (TOYP) - ежегодная международная программа, направленная на выявление и популяризацию молодых людей, которые достигли значительных успехов и которые являются воплощением лучших качеств современного человека.

Предшественником TOYP была программа TOYA (Ten Outstanding Young Americans), которая в 1983 г. была расширена на международный уровень.

Премии TOYA/TOYP были впервые вручены в 1938 году и за 75 лет их лауреатами стали: Джеральд Форд, Джон Мейджер, Нельсон Манделла, Джон Кеннеди, Элвис Пресли, Джеки Чан, Билл Клинтон и многие другие. Все они получали награду TOYP еще до того, как достигали национальной и мировой известности.

Миссия JCI TOYP - признание талантливых и успешных людей в возрасте 18-40 лет в деловых, общественных и творческих кругах, способных не только осуществлять выдающиеся поступки, но и вдохновлять других людей своим примером.