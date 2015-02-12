Участники группы «Первого декабря» призывают президента и премьера наладить откровенный диалог между властью и обществом

Киев. 12 февраля. УНИАН. Участники группы «Первого декабря» обратились к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Арсению Яценюку с призывом наладить откровенный диалог между властью и обществом.

Об этом профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», участник инициативной группы «Первого декабря» Владимир Панченко сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По мнению участников группы, ничто так не усиливает врага Украины, как «трещины» внутри украинского политикума и взаимное отчуждение власти и общества.

«Нельзя не видеть, что Путин сделал ставку не только на военную агрессию, но и на разрушение Украины изнутри. Его потенциальные союзники: соперничество между руководителями государства и политическими силами, которые их поддерживают, социальное недовольство, массовая депрессия, раздор между различными общественными группами, недоверие общества к власти», - говорится в обращении группы «Первого декабря».

Участники группы убеждены, что противостоять этой угрозе, которую президент России Владимир Путин всячески подпитывает, необходимо «непоколебимой силой единства». «Единство базируется на вере в свою объективную правоту, общей цели и взаимном доверии. Мы убеждены: сложившаяся ситуация требует налаживания честного и откровенного диалога власти и общества», - отмечается в обращении.

Авторы документа подчеркивают, что украинцы должны знать о реформах, в какие сроки и какой ценой их реализует правительство. Они считают, что людям надо объяснять кадровую политику власти, которая не должна порождать сомнения и разочарования, а также всю правду о событиях в Донецкой и Луганской областях, «какой бы горькой она ни была».

«Будущее Донбасса не может быть только предметом тайной дипломатии, в результате которой великие державы поставят нас перед фактом, навязав варианты решения кризиса, выгодные для себя», - говорится в обращении.

«Общество нужно информировать. Перед обществом нужно отчитываться, к голосу и настроениям общества нужно прислушиваться», - считают авторы обращения, добавляя, что пока открытого диалога власти и общества не хватает.

Почетный президент университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав Брюховецкий, в свою очередь, сообщил о вхождении в состав группы «Первого декабря» новых участников: писателя, чрезвычайного и полномочного посла Украины Юрия Щербака и правозащитника, председателя правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова.

*** Созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа «Первого декабря», в которую вошли известные интеллектуалы: Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский, имеет целью утверждать в обществе духовные ценности и добиться установления в стране новых правил игры.