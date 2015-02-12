«Человеком года в украинском христианстве 2014» стал основатель Украинского евангелического альянса Крыжановский

Киев. 12 февраля. УНИАН. В номинации «Человек года в украинском христианстве 2014» победил основатель и первый председатель Украинского евангелического альянса, доктор экономических наук, академик Ростислав Крыжановский.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Союза христианских писателей Украины, генеральный секретарь Украинского евангелического альянса Константин Шаповалов.

По его словам, Крыжановский внес значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры и другие сферы общественной жизни и совршил героический поступок, спасая ребенка ценой собственной жизни (24 июля 2014 года).

Шаповалов сообщил, что за Крыжановского проголосовали 20 церквей и ряд издательств. Он отметил, что в этом году были наименьшее количество кандидатов на получение награды в номинации «Человек года в украинском христианстве 2014» – всего 6, три года тому назад было 15-20 кандидатов. «Победитель набрал наибольшее количество голосов за все годы, это знаковый фактор в этом году», - сказал Шаповалов.

Кроме того, Шаповалов отметил, что в этом году впервые победу одержал человек, который отдал свою жизнь за то, чтобы спасти жизнь другого человека.

На втором месте - предстоятель УПЦ КП Филарет, на третьем - председатель правления общественной организации «Институт религиозной свободы» (г. Киев) Александр Заец.

Награда будет вручена жене победителя Нине Крыжановской.

Она напомнила, что ее муж погиб в Затоке (Одесская обл.) во время шторма, спасая девочку.

На церемонии вручения премии также будет присутствовать руководство Христианского гуманитарно-экономического университета, в котором работал Крыжановский.

Номинация «Человек года в украинском христианстве» основана Союзом христианских писателей Украины (СХПУ) и проводится ежегодно. В голосовании участвуют председатели христианских конфессий и объединений, а также христианские издательства и СХПУ. Согласно положению о присуждении почетного звания "Человек года в украинском христианстве", кандидатом для награды должен быть человек, который «внес значительный вклад в утверждение христианских ценностей в жизни, культуре, сознании народа Украины за последний год. Один из критериев - вклад человека в распространение и пропаганду святости в обществе Украины».