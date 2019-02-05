Интернет Ассоциация Украины разработала стратегию борьбы за безопасность в сфере информационных технологий (видео)

5 февраля во всем мире отмечается День безопасного интернета.

Киев. 5 февраля. УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) разработала стратегию борьбы за безопасность в интернете, которая направлена на повышение уровня осведомленности по безопасному пользованию информационными технологиями, прежде всего детей и молодежи.

Об этом сообщил в УНИАН на пресс-конференции «День безопасного Интернета: угрозы и защита», организованной ИнАУ, председатель правления ассоциации Александр Федиенко. По его словам, сегодня, 5 февраля, во всем мире отмечается день безопасного интернета.

«В этот день в мире обсуждают пути безопасного пользования интернетом, в первую очередь, это вопрос этики, безопасности и вопрос противозаконного использования интернет-контента. ИнАУ имеет свою стратегию по этим всем вопросам», - сказал Федиенко.

По его словам, данная стратегия является компромиссом между эффективностью и безопасностью использования сети с учетом украинской специфики и включает три составляющие: профилактические меры, механизмы защиты в процессе предоставления интернет-услуг, а также инструменты по устранению противозаконного контента.

Федиенко сообщил, что ассоциация также уделяет значительное внимание поддержке проектов по развитию контента для молодых интернет-пользователей. В частности, ИнАУ при поддержке Министерства образования и науки Украины ежегодно проводит Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения, целью которого является внедрение информационных технологий в учебный процесс. Заявки на участие в данном конкурсе принимаются до 8 февраля.

Кроме того, ИнАУ создала и поддерживает проект Skarga.ua, направленный на ликвидацию контента, связанного с насилием.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, который также присутствовал на пресс-конференции, безопасность интернета должна быть основана на полной поддержке свободы слова.

«Безопасный интернет - это не только свобода слова, но и безопасность для пользователей», - подчеркнул Данченко.

Он призвал правоохранительные органы закрыть точки продажи российского контента на рынках «Петровка» и Караваевы Дачи.

«Я ожидаю, когда СБУ и полиция закроют распространение пропагандистских каналов на рынке «Петровка» и на рынке на Караваевых Дачах», - подчеркнул депутат.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции руководитель программ новых медиа «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз, в 2018 году Служба безопасности Украины проинформировала о 360 так называемых кибер-инцидентах, из которых по 220 случаям были вынесены предупреждения администраторам социальных сетей, а по 29 - были вынесены судебные решения.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 200 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.