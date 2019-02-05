Представители охранной отрасли призывают парламент внести изменения в законодательство в сфере соцзащиты инвалидов (фото, видео)

Для всех предприятий законодательно установлен норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который составляет 4% от общего количества работающих.

Киев. 5 февраля. УНИАН. Специализирующаяся на охране топливно-энергетического комплекса Украины компания «Секьюрайти» призвала депутатов внести изменения в действующее законодательство в сфере социальной защиты лиц с ограниченными физическими возможностями в части их трудоустройства на объекты повышенной опасности с целью предотвращения трагических случаев на объектах критической инфраструктуры.

Как сообщил в своем выступлени на круглом столе в УНИАН, первый заместитель директора «Секьюрайти» Петр Федорченко, в Украине уже несколько лет активно внедряется политика социальной поддержки лиц с инвалидностью, в частности, для всех предприятий законодательно установлен норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который составляет 4% от общего количества работающих. При этом для тех, кто не выполняет данную норму, предусмотрены большие суммы штрафных санкций.

«Этот лед нужно растопить и внести изменения в закон Украины об основах социальной защиты инвалидов, потому что этот законодательный тупик никому не нужен, но необходимы изменения в статью 19 этого закона, тогда это будут цивилизованные рыночные условия для осуществления охранной деятельности и другой деятельности», - сказал Федорченко.

В то же время, по его словам, закон об охранной деятельности предъявляет высокие требования к физическому состоянию лиц, задействованных в охране объектов, в частности, объектов критической инфраструктуры, таких как железнодорожный транспорт, объекты энергетического комплекса. Поэтому такая важная государственная инициатива, как социальная защищенность инвалидов, не может быть применена на практике, потому что это не только противоречит другим законам, но и может стать просто опасной для общества и привести к трагическим последствиям.

По словам Федорченко, на охранном предприятии работает 1180 человек, из которых согласно действующему законодательству в компании должны работать 14 лиц с ограниченными физическими возможностями, при этом на предприятии «Секьюрайти» работает 45 человек с инвалидностью.

«То есть мы перевыполнили этот норматив» - отметил он.

Тем не менее, по его словам, в 2016 году во время проверки «Секьюрайти» главным управлением Гоструда Киевской области руководству предприятия были предъявлены некоторые претензии о нарушениях прав инвалидов, с частью из которых предприятие согласилось и уплатило штраф. В частности, это непредоставление Гоструда годового отчета по трудоустройству инвалидов.

«Еще одна претензия – это нарушение требования об основах социальной защищенности инвалидов, в частности норматива рабочих мест, на базе чего нам выставили штраф в размере 2,144 млн грн. Сумма серьезная, но мы считаем ее нелогичной и незаконной, мы подали иск в Окружной административный суд, и 26 июля 2016 года суд вынес решение удовлетворить наш иск, однако Киевское городское отделение Фонда соцзащиты в 2016 году обратилось в тот же админсуд с иском о взыскании с нас этих санкций. Этот же суд затем принял решение об удовлетворении этого иска, не отменив предыдущего решения. Как такое может быть? Я не знаю?» - отметил Федорченко.

Присутствующий на курглом столе в УНИАН, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук заявил, что со своей стороны готов оказать законодательную поддержку для решения данного вопроса.

«Проблема очень серьезная, я буду делать отчет по сегодняшней встрече, я это вынесу на комитет перед своими коллегами, и будем над этим работать обязательно. Если понадобятся изменения в законодательство, то будем их инициировать», - сказал депутат.

По словам адвоката Елены Петровой, охранное предприятие «Секьюрайти» подало кассационную жалобу на решение Гоструда о взыскании штрафа в размере 2,144 млн грн, и в случае, если суд окажется не на стороне предприятия, оно будет вынужденно рассмотреть вопрос сокращения штата.

"Компания «Секьюрайти» подала кассационную жалобу. Какая перспектива этой жалобы, мы пока не можем сказать, но мы надеемся на вынесение положительного решения относительно нас. И если суд оставит в силе штраф в размере 2,144 млн грн, то предприятие будет вынужденно его оплатить, но станет вопрос сокращения штата, что является негативной практикой", - сказала юрист.

Председатель Всеукраинского объединения работодателей охранной отрасли "Федерация профессионалов безопасности" Сергей Сидоренко отметил, что в настоящее время существуют базовый закон об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью, принятый в 1991 году, и поправки к нему, которые создают почву для разных трактовок положений закона относительно трудоустройства инвалидов.

«Я считаю, что целесообразно инициировать проведение на площадке Всеукраинского объединения работодателей охранной отрасли круглого стола с привлечением лиц с инвалидностью, представителей депутатского корпуса, Верховного суда и других заинтересованных ведомств для решения данного вопроса. Сегодня многие охранные фирмы, понимая, что штрафы большие, занимаются тем, что оформляют на работу инвалидов, которые фактически не работают, но при этом им выплачивают зарплату. Но так нарушается основной социальный принцип, так как такие люди должны чувствовать себя полноправными членами общества», - подытожил Сидоренко.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается почти 3 млн людей с инвалидностью, из которых около 12 тысяч - ветераны АТО.

Фото с круглого стола в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/84113