В рейтинге кандидатов в президенты лидируют Зеленский, Порошенко и Тимошенко - результаты опроса (видео)

Вместе с тем, как показало исследование, в настоящее время около 9,1% избирателей еще не знают, за кого проголосуют.

Киев. 6 февраля. УНИАН. В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют шоумен Владимир Зеленский (18,2%), действующий глава государства Петр Порошенко (17,2%) и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,5%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологического центра имени Михаила Драгоманова, представленные на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, рейтинги основных кандидатов озвучил заместитель директора Социологического центра им. Драгоманова Николай Булатевич.

«Среди тех, кто планирует участвовать в выборах, Владимир Зеленский вышел на первое место, пока его рейтинг составляет 18,2%», - отметил он.

Второе место занимает нынешний президент Петр Порошенко, которого готовы поддержали 17,2% респондентов.

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 14,5% опрошенных.

На четвертом месте в президентском рейтинге - сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Юрий Бойко, которого готовы поддержать 8,4% опрошенных.

Далее следуют председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (5,2%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,5%), председатель партии «Объединение «Самопомич», мэр Львова Андрей Садовый (3,9%), кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", народный депутат Александр Вилкул (3,7%), кандидат от партии «Наши» Евгений Мураев (3,5%), кандидат в президенты от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП", народный депутат Александр Шевченко (2,1%), самовыдвиженец Игорь Смешко (2,0%), кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" Валентин Наливайченко (1,3%), самовыдвиженец Ольга Богомолец (1,1%).

Остальные кандидаты в президенты имеют рейтинг менее 1%.

Социологи прогнозируют, что явка избирателей в первом туре составит 55-60%, во втором - около 50%.

Вместе с тем, как показало исследование, в настоящее время около 9,1% среди тех, кто планирует принять участие в выборах, еще не знают, за кого проголосуют.

Опрос взрослого населения Украины проведен с 25 января по 2 февраля 2019 года. Методом телефонного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Результаты опроса презентовали и прокомментировали: социолог, заместитель директора Социологического Центра имени Михаила Драгоманова Николай Булатевич и кандидат политических наук Ростислав Балабан.