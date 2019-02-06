Принятие закона о противодействии рейдерству в аграрной сфере позволит аграриям обезопасить себя от незаконной перерегистрации земучастков - первый вице-президент Нотариальной палаты Украины (фото, видео)

Законопроект направлен на комплексное законодательное урегулирование вопросов защиты имущественных прав собственников земучастков и предотвращение незаконному захвату аграрных предприятий.

Киев. 6 февраля. УНИАН. Принятие законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс с целью противодействия рейдерству позволит аграриям обезопасить себя от подделки документов и незаконной перерегистрации земельных участков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила первый вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Онищук.

"Этот законопроект (№8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты для противодействия рейдерству" – УНИАН) предлагает модель, по которой каждый владелец земельного участка, недвижимого имущества, бизнеса, может по своему желанию обезопасить себя от подделки документов, на основании которых может быть совершен захват недвижимости или бизнеса через нотариальное свидетельство сделки. Нотариус будет иметь возможность установить и личности сторон, их дееспособность, права собственности, и непосредственно установить лицо, ответственное не только за регистрацию, но и за ту сделку, на основе которой возникают права", - сказала она.

Онищук отметила, что на сегодняшний день главной причиной рейдерства является то, что государство не защищает документы, на основании которых права на недвижимое имущество переходят другому лицу.

"Без преувеличения скажу, что данный законопроект содержит настоящие антирейдерские механизмы, которые, по нашему мнению, будут действенными, поскольку, работая активно сейчас над антирейдерскими шагами, мы в первую очередь изучаем причины рейдерства. И основной причиной является то, что государство сейчас никак не защищает документы, на основании которых происходит смена прав на недвижимость и бизнес", - подчеркнула Онищук.

По словам заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александра Бакументко, этот законопроект направлен на комплексное законодательное урегулирование вопросов защиты имущественных прав собственников земучастков и предотвращение незаконного захвата аграрных предприятий.

"Этим законопроектом на законодательном уровне предлагается создать действенные ограничения, которые сделают невозможными захваты имущества сельскохозяйственных предприятий, любых зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая и других активов; неправомерный захват земель, которые используются сельхозпредприятиями, в том числе способом двойной регистрации земельных участков; поглощение сельхозпредприятий путем незаконного присвоения корпоративных прав", - сказал Бакуменко.

Он добавил, что 6 февраля на заседании аграрного комитета было принято решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №8121 о противодействии рейдерству в аграрной сфере во втором чтении и в целом как закон.

В пресс-конференции приняли участие: Александр Бакуменко, народный депутат Украины, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Олег Кулинич, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам земельных отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Руслан Сидорович, народный депутат Украины; Ольга Онищук, первый вице-президент Нотариальной палаты Украины; Сергей Биленко, эксперт, член совета Ассоциации «Земельный союз Украины».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о противодействии рейдерству в аграрной сфере.

Ранее фермеры неоднократно обращались к властям с просьбой усилить ответственность за рейдерство в аграрной сфере. По их мнению, существующее законодательство не помогает бороться с незаконными захватами земли. Фермеры также считают необходимым усилить ответственность для владельцев земли, которые зачастую заключают повторные договоры на аренду паев с другими арендаторами и тем самым способствуют противостоянию между ними, и для госрегистраторов, которые регистрируют повторные договоры.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84127