В Украине прошла общенациональная Неделя памяти Героя Украины, космонавта Леонида Каденюка (фото, видео)

С 28 января по 3 февраля в Украине прошла общенациональная Неделя памяти Героя Украины Леонида Каденюка, умершего год назад.

Киев. 7 февраля. УНИАН. На могиле первого украинского космонавта, Героя Украины Леонида Каденюка установят большой памятник в виде ракеты.

Об этом на прес-конференции в УНИАН ссобщили представители организаций-инициаторов недели памяти: ГО «Рада экологической безопасности», ГО УМАКО «Сузір’я», Государственное космическое агентство Украины, подводя итоги общенациональной Недели памяти Каденюка.

"Завершилась Неделя памяти Леонида Каденюка, которая проходила с 28 января по 3 февраля. Она выдающаяся тем, что на неё приходится и день рождения Леонида Константиновича, и день его смерти. Организацией таких мероприятий мы хотим еще раз напомнить о первом космонавте нашей страны и о его выдающейся деятельность на благо нашего государства", - отметил советник председателя Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

По его словам, мероприятия проходили в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве, а открытие Недели памяти началось с презентации и вручения выдающимся отечественным ученым и сотрудникам предприятий ракетно-космической промышленности знаков отличия "Звезда Леонида Каденюка", изготовленных за счет благотворительных взносов.

"Он очень много сделал для того, чтобы поднять авторитет нашей космической отрасли на высокий уровень на международной арене. Поэтому надо сделать так, чтобы память Леонида Константиновича была увековечена", - добавил Кузнецов.

По словам секретаря общественной организации "Рада экологической безопасности" Валерия Цибуха, первого украинского космонавта очень уважают его земляки, поэтому в сентябре прошлого года аэропорту "Черновцы" присвоили имя Леонида Каденюка, а также открыли Музей космоса имени Каденюка.

"Наша работа не заканчивается этой неделей. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в разных регионах Украины. Мы хотим, чтобы все помнили, какой важный вклад внес Леонид Константинович в развитие нашего государства", - отметил Цибух.

В свою очередь председатель правления общественной организации УМАКО "Созвездие" Олег Петров отметил, что благодаря Каденюку в космос впервые "полетели" герб и флаг Украины и прозвучал украинский гимн, кроме того, космонавт в полет брал экземпляр "Кобзаря", который сейчас хранится в музее.

"К сожалению, не все сегодня понимают, что Каденюк - это важная страница истории Украины. Кроме всех своих сфер деятельности, он был еще и народным депутатом, но ни разу не брал взятки, хотя ему предлагали. Поэтому мне непонятно, почему инициатива организации Недели памяти космонавта принадлежит общественным организациям, а не государству", - подчеркнул Петров.

Как сообщил председатель правления общества "Знание" Украины Василий Кушерец, кроме вклада в космическое дело, Каденюк приложил много усилий для развития украинской науки и активно занимался просвещением среди молодежи.

"На могиле Леонида Каденюка мы планируем установить большой памятник в виде ракеты, которая имеет два крыла: шаттла и ангела. Монумент будет сделано из гранита. Под ним мы посадим терновые кусты, которые во время цветения будут напоминать дым от ракеты. Кроме того, на памятнике напишем стихотворение Анатолия Матвийчука, посвященное первому космонавту Украины", - сообщил народный художник Украины Анатолий Гайдамака.

Справка УНИАН. Леонид Каденюк - летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины.

Он родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования «Колумбия» миссии STS-87 как специалист по полезной нагрузке.

Во время полета Каденюка впервые в космосе побывали трезубец, украинский флаг и прозвучал гимн независимой Украины.

Каденюк участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.

Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

Каденюк умер на 68-м году жизни от сердечного приступа 31 января 2018 года. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84148