Союз собственников жилья Украины обратится в НАБУ из-за причинения Киевской горгосадминистрацией прямых убытков госбюджету (видео)

КГГА по-прежнему выставляет счета на обслуживание домов и придомовых территорий по завышенному в 2 раза тарифу, который суд признал незаконным.

Киев. 7 февраля. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Союз собственников жилья Украины» обратится в Национальное антикоррупционное бюро из-за причинения государственному бюджету прямых убытков в виде переплаченных средств на льготы и субсидии, объем которых возрос из-за невыполнения КГГА решения суда о незаконности завышенных тарифов на обслуживание придомовых территорий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, отмечая, что КГГА по-прежнему выставляет счета по завышенному в 2 раза тарифу за содержание домов, который суд признал незаконным.

«Я считаю целесообразным сейчас обратиться к директору Национального антикоррупционного бюро господину Сытнику с заявлением о предотвращении совершения уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением – УНИАН)», - сказал он.

По его словам, завышенный тариф провоцирует увеличение количества обращений за субсидиями, соответственно это причиняет прямые убытки госбюджету - безосновательная выплата излишних средств.

При этом он добавил, что такое же заявление написано министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Кучеренко отметил, что КГГА умышленно не выполняет решения суда об отмене незаконных тарифов, установленных в июле 2017 года, за что предусмотрена уголовная ответственность.

«За январь однозначно должны были быть выставлены новые платежки по тарифам, которые действовали согласно прошлому постановлению от 2015 года, речь идет о тарифах меньше приблизительно в 2 раза по каждому дому», - сказал он.

По словам участника пресс-конференции, народного депутата Юрия Одарченко, увеличивая квартирную плату, КГГА тем самым увеличивают уровень субсидий, которые государство возмещает людям, что ложится дополнительной нагрузкой на бюджет.

«Здесь есть серьезнейшие признаки преступления, в первую очередь - это ограбление киевлян, я сегодня буду обращаться в Министерство внутренних дел для возбуждения уголовного дела против должностных лиц КГГА, которые утвердили эти тарифы, и сегодня не желают выполнять решение суда», - сказал он.

По словам Одарченко, он будет требовать от министра поручить дело квалифицированным следователям, чтобы КГГА понимали, что за нарушение закона последует наказание.

Кучеренко, в свою очередь также отметил, что согласно новым изменениям в жилищно-коммунальном законодательстве, органы местного самоуправления не имеют полномочий на изменение решений по ранее утвержденным тарифам, новый тариф можно принять только на собрании совладельцев жилья.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Апелляционный суд подтвердил решение Окружного суда Киева о том, что Киевская городская государственная администрация незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории для 8 тыс. 327 домов столицы, в связи с чем обязала КГГА с 20 декабря 2018 года выставлять счета по тарифам, принятым до 6 июня 2017 года. Согласно данному решению суда, для этих домов снова начали действовать тарифы утвержденные распоряжением №442 от 30.04.2015 года, которые вдвое меньше.

Тогда Центр защиты киевлян, призывал киевлян писать заявления в управляющие компании, чтобы предотвратить практику начисления по завышенному тарифу.