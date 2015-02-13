Ассоциации предпринимателей Черниговской области намерены создать общественный совет при областной ГФС

Киев. 13 февраля. УНИАН. Ассоциации предпринимателей Черниговской области недовольны формированием частно-государственного партнерства со стороны областной Государственной фискальной службы и намерены создать общественный совет при этом органе.

Об этом сообщил глава Черниговского областного совета Николай Зверев на пресс-конференции в УНИАН.

"Сегодня мы демонстрируем общую позицию власти, бизнеса, в данном случае - органов местного самоуправления, которые я представляю на уровне области, против внутренних вызовов. Один из них - отсутствие изменений, в частности, в Фискальной службе", - отметил Зверев.

По словам главы Черниговского облсовета, руководству областной ГФС не удалось наладить конструктивные взаимоотношения с ассоциациями предпринимателей, а также найти компромисс в создании общественного совета.

При этом президент Черниговской региональной торгово-промышленной палаты Константин Иванов отметил, что ассоциации предпринимателей намерены делегировать своих представителей в общественный совет при ГФС.

"Пока нам не удалось найти компромисс с руководством Фискальной службы по этому вопросу, но мы настроены целеустремленно", - сказал Иванов.

По словам Иванова, ключевыми проблемами предпринимателей области во взаимодействии с Фискальной службой являются возмещение НДС экспортерам и отсутствие гражданского контроля за работой службы, а также завышенные критерии снижения ЕСВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины утвердило пересмотренные критерии снижения единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное пенсионное страхование с 41% до 16,4%, и соответствующий законопроект уже в ближайшие время может быть принят парламентом.