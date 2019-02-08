Следователь по делу о смерти редактора УНИАН Николая Бабича, не объясняя причины, назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу (фото, видео)

В то же время, по словам родственника, следователь сказал, что повторная экспертиза назначена по приказу его руководства.

Киев. 8 февраля. УНИАН. Следователь по делу по факту смерти заместителя руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН Николая Бабича без объяснения причин назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему «Безопасность пациентов в больницах Украины» сообщил родственник Николая Анатолий Терещенко.

По его словам, 7 февраля должны были быть готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. «Сегодня позвонил следователь и сказал, что они уже сделали судебно-медицинскую экспертизу, но надо снова сделать еще одну, повторную судебно-медицинскую экспертизу. Я у него спросил: это ваша инициатива или чья? Он сказал, что это ему приказало руководство, поступила такая команда», - сообщил Терещенко.

По его убеждению, проведение судебно-медицинской экспертизы затягивается намеренно.

«До операции он (Николай Бабич - УНИАН) был абсолютно здоров. Он накануне делал кардиограмму - все показатели были в норме, это все документально засвидетельствовано. Анализ крови тоже был в порядке», - добавил Терещенко.

По словам эксперта по медицинскому праву Зоряны Черненко, в этой ситуации ключевым для выяснения того, что произошло, являются результаты судебно-медицинской экспертизы документов и тела. «Документы во многом являются основными и ключевыми», - заявила она.

Черненко подчеркнула, что к контролю расследования правоохранительных органов надо привлекать не только СМИ и общественность, но также департамент здравоохранения города Киева, который также имеет полномочия проводить проверки.

«Мы очень часто, видя такие негативные ситуации в больницах, сразу понимаем, что там точно друг друга будут покрывать, точно будут защищать, и мы не ожидаем от них каких-то положительных решений», - убеждена она.

Однако юрист отметила, что в этой ситуации было задействовано много врачей, которые совершали различные действия, поэтому «скрыть (преступление - УНИАН) будет очень трудно». Черненко выразила надежду, что в этом деле никто никого не будет «покрывать».

«Анестезиолог здесь был ключевым, и его деятельность была основной», - отметила Черненко.

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице во время проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

По факту смерти открыто уголовное производство.

Производство возбуждено Печерским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что медицинская карта и другая медицинская документация будет изъята следователем. Ход дальнейшего расследования будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

С отдельным запросом о смерти коллеги в Киевской городской клинической больницы № 12 агентство УНИАН обратилось в Министерство здравоохранения Украины.

В работе круглого стола в УНИАН на тему: «Безопасность пациентов в больницах Украины» приняли участие: заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины» Юрий Скалецкий; президент ВБО «Совет защиты прав и безопасности пациентов», эксперт по вопросам защиты прав пациентов Виктор Сердюк; эксперт по медицинскому праву Зоряна Черненко; родственник Николая Бабича, который трагически ушел из жизни - Анатолий Терещенко.

Фото круглого стола в УНИАН:https://photo.unian.net/rus/themes/84161