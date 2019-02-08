В Украине из-за ошибок врачей, которых можно было избежать, умирает более 30 человек каждый день - исследование (фото, видео)

Для сравнения в дорожно-транспортных происшествиях в Украине умирает менее 10 человек каждый день, а от производственных травм - менее одного в день.

Киев. 8 февраля. УНИАН. В Украине из-за ошибок врачей, которых можно было избежать, умирает более 30 человек каждый день.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему: «Безопасность пациентов в больницах Украины» заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н.Марзеева НАМН Украины» Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования.

«Там, где работают люди - там делаются ошибки. О том, что врачи ошибаются, и эти ошибки являются иногда трагичными для пациентов, известно давно», - отметил он.

Скалецкий подчеркнул, что в докладе института медицины США за 1999 год отмечалось, что ежегодно в США от ошибок медицинского персонала, которые можно было бы предупредить, умирает до 100 тысяч пациентов.

По его словам, в целом количество пациентов, которые становятся жертвой медицинской ошибки, находясь в стационаре, составляет от 8% в Великобритании, где приняты серьезнейшие меры безопасности в отношении пациентов, и до 25% в Норвегии. В странах с переходной экономикой или в развивающихся странах эта ситуация гораздо хуже.

«Бедная медицина - это опасная медицина», - отметил эксперт.

«Относительно динамики смертности в отечественных стационарах. В 2013 году по сравнению с 2001 году стационарная смертность выросла более чем на 25 тысяч. После 2013 года и оккупации части территории Украины РФ численность выборки, которая подлежит статистическим исследованиям, снизилась, но в процентном отношении риск смертности в стационаре продолжал расти», - добавил он.

По словам доктора медицинских наук, если брать уровень отдельных областей Украины, то в Винницкой области послеоперационная смертность в два раза ниже, чем в целом по Украине, и более чем в три раза меньше, чем в Одесской области.

«Проблема ли это в предоставлении информации о регистрации летальных случаев или это большие достижения медицины в Винницкой области, которые нужно награждать и срочно распространять на всю Украину пока непонятно», - отметил он, добавив, что в этом случае нужно проводить дополнительные исследования.

Что касается отдельной Киевской городской клинической больницы № 12, то тут, по словам Скалецкого, наблюдается тенденция к снижению послеоперационной смертности, причем здесь лучшие показатели в Киеве и по всей Украине.

«По нашим консервативным оценкам, каждый день в отечественных стационарах из-за проблем, которых можно было бы избежать, то есть из-за ошибок врачей, умирает более 30 пациентов. Это больше 10 тысяч человек в год. Для сравнения, от дорожно-транспортных происшествий в Украине умирает менее 10 человек каждый день. От производственного травматизма - менее одного в день», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице во время проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

По факту смерти открыто уголовное производство.

Производство возбуждено Печерским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что медицинская карта и другая медицинская документация будет изъята следователем. Ход дальнейшего расследования будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

С отдельным запросом относительно смерти коллеги в Киевской городской клинической больницы № 12 агентство УНИАН обратилось в Министерство здравоохранения Украины.

В работе круглого стола в УНИАН на тему: «Безопасность пациентов в больницах Украины» приняли участие: заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины» Юрий Скалецкий; президент ВБО «Совет защиты прав и безопасности пациентов», эксперт по вопросам защиты прав пациентов Виктор Сердюк; эксперт по медицинскому праву Зоряна Черненко; родственник Николая Бабича, который трагически ушел из жизни - Анатолий Терещенко.

Фото круглого стола в УНИАН : https://photo.unian.net/rus/themes/84161