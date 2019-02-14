Движение "Социальная Справедливость" совместно с общественными организациями разработают законопроект о правах пациентов (видео)

Планируется тур по Украине для обсуждения с медиками и общественностью законодательных изменений, которые необходимы, чтобы защита прав пациентов стала действенной частью государственной политики.

Киев. 14 февраля. УНИАН. Движение "Социальная Справедливость" совместно с общественными организациями планируют разработать законопроект по соблюдению прав пациентов в Украине.

Об этом сообщила лидер движения "Социальная Справедливость" Алла Шлапак во время пресс-конференции в УНИАН на тему: "Обеспечение прав пациентов как основа эффективной системы здравоохранения".

"На сегодняшний день единственным источником, который способен влиять на решения властей, являются общественные организации, прежде всего, пациентские. И это демонстрирует лучший рецепт того, как побороть коррупцию в сфере здравоохранения, особенно в закупках. Например, европейские страны через предоставление законодательных полномочий пациентским организациям обеспечивают действенный контроль над закупкой препаратов. А в нашей стране средства на препараты, чаще всего, получали через скандалы, через различные акции именно общественных пациентских организаций", - рассказала Шлапак.

По ее словам, движение "Социальная справедливость" подписало меморандум с союзом защиты прав пациентов «Здоровье нации», в рамках которого планирует организовать тур по Украине для того, чтобы обсудить с медиками, пациентскими организациями и пациентами законодательные изменения, которые необходимы, чтобы защита прав пациентов стала действенной частью государственной политики.

"Мы планируем, что наши наработки, включая мнения экспертов и общественности, лягут в основу законопроекта, который мы будем подавать на рассмотрение в Верховную Раду", - подчеркнула Шлапак.

По ее мнению, сейчас приоритетом в работе государства должна стать профилактическая работа с гражданами, которую необходимо проводить с детства, привлекая не только родителей, но и систему образования к сотрудничеству с системами здравоохранения и социальной защиты.

По словам председателя Союза защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентины Очеретенко, важным направлением в развитии страны является экономика здравоохранения, поэтому государственная власть должна обратить внимание на пропаганду профилактики, ведь ее финансировать гораздо дешевле, чем собственно лечение пациентов.

"Сейчас наш союз объединяет 18 организаций, мы даем новое дыхание движению пациентских организаций и хотим, чтобы люди приобщались к пациентскому движению в Украине, чтобы в каждом городе и селе нашей страны была какая-то группа взаимопомощи", - подчеркнула она.

О проблемах пациентов на примере больных гемофилией на пресс-конференции рассказал председатель правления Всеукраинского общества "Гемофилия" Александр Шмило.

По его словам, в большинстве стран эта болезнь не является проблемой - там больные гемофилией люди живут обычной жизнью и даже служат в армии.

"Разница в том, что европейские страны, например, покупают по четыре единицы препарата на каждого больного гемофилией, в нашей стране - это одна единица... Наша проблема - это отсутствие законодательных актов, которые бы помогли обратить внимание на это. Ведь во всех цивилизованных странах больными гемофилией и другими орфанными заболеваниями занимается государство", - отметил Шмило.

По его словам, согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине насчитывается 2657 больных гемофилией и каждый из них в среднем тратит на лечение около 600 тыс. гривень.