В Киеве презентовали Независимый центр анализа политики (видео)

Организация будет заниматься, в частности, мониторингом избирательной кампании.

Киев. 14 февраля, УНИАН. В Киеве презентовали общественную организацию "Независимый центр анализа политики".

Во время презентации в агентстве УНИАН, учредитель ОО «Независимый центр анализа политики» Алена Гуркивская отметила, что главной целью организации является «имплементация полного цикла публичной политики для того, чтобы публичная политика анализировала процессы, актуальные на повестке дня в государстве».

По ее словам, среди основных направлений работы Центра - в частности, избирательное право и мониторинг хода избирательного процесса, а также анализ изменений в Конституцию, которые «стоят на повестке дня», а также судебной и парламентской реформ.

Член правления ОО «Независимый центр анализа политики» Андрей Гливка отметил, что нынешняя президентская избирательная кампания будет «одной из самых скандальных, потому что на сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 44 кандидата». По его словам, это свидетельствует о демократичности государства, но одновременно «есть определенный негатив от этого - часть этих кандидатов будут технические, некоторые кандидаты используют эту площадку для своих будущих политических амбиций в парламентской кампании, и мы должны признать, к сожалению, что есть такие кандидаты, для которых это просто заработок, чтобы передать свои коммуникационные системы, структуры другим кандидатам». Он отметил, что также наличие большого количества кандидатов приведет к «распылению» голосов избирателей, поскольку не позволяет качественно проанализировать программы кандидатов, ведь «избиратель среднестатистический не будет читать все эти 44 программы». Андрей Гливка также подчеркнул, что «сейчас идет очень жесткая манипуляция социологическими опросами», поскольку происходит «подыгрывание определенным кандидатам».

«Также риском является вмешательство страны-агрессора в ход наших выборов», - добавил он.

По словам Андрея Гливки, необходимо определить четкие действия, как бороться с такой возможной угрозой. Эксперт акцентировал, что «очень большая угроза со стороны правоохранительной системы» в плане возможного вмешательства в избирательный процесс.

Гуркивская отметила, что «Независимый центр анализа политики» запланировал «тур по регионам, где мы будем консультироваться с общественностью, которая занимается мониторингом выборов». Гливка добавил, что завтра уже пройдут мероприятия организации в Полтаве и Сумах.

Член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко поздравила общественную организацию с презентацией и пожелала «успехов, достижений и вклада организации реально в нашу политику».

«Я приветствую инициативы активных граждан, когда они создают новые организации, и это направлено на анализ», - отметила она.

При этом добавила, что необходимо объединяться, потому, что «в целом анализ политических процессов и сознательный выбор - это сложно». Говоря о программах кандидатов в президенты Украины, она отметила, что во всех них есть обещания, которые не относятся к конституционным полномочиям президента Украины. Кириченко отметила, что к кандидатам есть вопрос, «не врут ли они нам перед выборами, в частности, о снижении цен на газ», ведь знают, что это не относится к компетенции президента Украины. Она напомнила, что сфера компетенции президента, прежде всего, это национальная безопасность и внешняя политика.

Член правления Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко считает, что в Украине парламентские выборы в этом году «будут важнее президентских». По его словам, в зависимости от того, кто победит на выборах президента, тот вынужден будет сотрудничать с нынешним составом парламента еще почти полгода, и это будет определять, насколько это сотрудничество будет результативным. При этом добавил, что «никто из кандидатов не ответил на вопрос, что он будет делать первых полгода, когда парламент будет действующий, а президент за первые полгода обещает сделать очень много», при этом не имея политической поддержки в Верховной Раде Украины.