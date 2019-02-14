Государство должно принять участие в модернизации жилого фонда и оказать поддержку гражданам - эксперты

Средств на модернизацию жилья в структуре тарифов катастрофически недостаточно.

Киев. 14 февраля. УНИАН. Государство должно принять участие в модернизации жилого фонда Украины, оказав финансовую поддержку гражданам, поскольку из-за сильной изношенности жилищного фонда стоимость таких улучшений будет очень высокой.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко.

«Мы обязаны модернизировать существующий жилой фонд, а без государственной поддержки это сделать невозможно, поскольку ни один из жителей не сможет оплатить ремонты и средства энергоэффективности стоимостью приблизительно 200 евро за квадратный метр», - пояснил он.

В то же время он отметил, что вслед за ростом цены на газ, тарифы соответствующим образом повышают и коммунальные предприятия, где стоимость газа составляет более 88% тарифа, оставшихся 12% в тарифе катастрофически не хватает для модернизации инфраструктуры жилищного фонда.

По его словам, Украина входит в коллапс, при котором постоянное повышение цен на коммунальные услуги загоняет украинцев в долговую яму.

«По состоянию на декабрь 2017 года в Украине насчитывалось 6,9 млн домохозяйств, получающих субсидии, а на декабрь 2018 года - уже 3,9 млн. Одновременно с этим есть тенденция к увеличению долгов, сейчас уже минимум 100 млрд составляют долги в сфере жилищно-коммунальных услуг», - подчеркнул эксперт.

Кучеренко также сообщил, что введенная правительством монетизация субсидий еще больше загоняет систему в угол, потому что на самом деле - это необоснованная растрата бюджетных денег.

«Монетизация субсидий – это консервация системы при отсутствии реформ и это «выдаивание» бюджета, потому что максимум, что можно за 2 месяца успеть – это раздать по 6 млрд грн. Дефицит бюджета уже сейчас составляет 19 млрд грн, а это означает, что средства просто используются для предвыборных манипуляций». – сказал он

Алексей Кучеренко акцентировал, что продолжение такой ценовой политики в сфере энергетики и коммунальных услуг приведет к тому, что значительная часть украинцев будет лишена своей собственности, потому что долговые обязательства будут взыскиваться.

Эксперт в области энергетики Валентин Землянский отметил что, дальнейшее сохранение политики роста тарифов, при не меняющемся качестве предоставленных услуг и существенной модернизации всей коммунальной сферы, спровоцирует дальнейший роста неоплат населения.

«Такими темпами уже совсем скоро Украину ждет состояние энергетической бедности, определение которой дал Европейский Союз: это когда отсутствует возможность обеспечить комфортные человеческие условия проживания из-за недостатка средств на покупку энергоресурсов», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по информации НКРЭКУ, задолженность потребителей за использованную электрическую энергию на конец 2018 года составила 33,611 млрд грн, что на 16% больше, чем на начало 2018 года.

Согласно данным Государственной службы статистики, на конец 2018 г. задолженность населения за поставки природного газа составила 26,4 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 16,7 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованные поставки холодной воды и водоотведения - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн.