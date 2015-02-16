Деятели искусства инициируют создание и введение новой модели финансирования украинского кино

Киев. 16 февраля. УНИАН. Ряд известных в Украине деятелей искусства инициируют создание и введение новой модели финансирования отечественного кинематографа.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН что касается путей спасения и развития украинского кино, в которой приняли участие кинорежиссеры Роман Балаян, Валентин Васянович, Михаил Ильенко, Олесь Санин и Владимир Тихий.

Как отмечали участники пресс-конференции, кино является стратегическим ресурсом социально-экономического, культурного, духовного и идеологического развития общества, обеспечения национальных интересов внутри страны и за ее пределами, укрепление международного авторитета и формирование позитивного имиджа государства, защиты информационной безопасности Украины и украинской идентичности.

«Недостаточно сейчас дать людям в руки оружие, нужно дать идею. Потому что не будет идеи – даже с оружием человек спрячется в кустах и не будет воевать. И то, что не вкладываются средства в искусство, кинематограф, литературу и все другие виды культуры, – это очень большая ошибка», - подчеркнул Васянович.

Режиссеры отметили, что на сегодняшний день украинское кино не в состоянии выжить как без помощи государства, так и объединение усилий всех заинтересованных лиц — творческих людей, представителей бизнеса, членов правительства, народных депутатов и руководителей государства. По их словам, Украина для решения проблемы может воспользоваться мировым и, в частности, европейским опытом протекционизма и финансовой поддержки кино.

«На сегодняшний день единственная поддержка украинского кино со стороны государства – это государственный бюджет, но пока он практически весь направлен на войну. Бюджет на фильмопроизводство, даже тот, который был, сокращен до такой степени, что вообще нет никакого признака развития», - заявил Санин.

Режиссер отметил, что предусмотренные в госбюджете средства даже не покроют долги за фильмы, запущенные в производство в 2011-2012 годах.

Кинематографисты заявляют, что самым близким для Украины является опыт Польши в решении проблемы финансирования отечественного кино. Реализация новых подходов позволила этой стране за 8 лет увеличить процент фильмов собственного производства на рынке кинопроката с 3-5% до 30%. Отмечалось, что ситуация в Польше была очень похожей на ту, которая сложилась сейчас в Украине, то есть практически нет собственного продукта.

«Все умничают, что нужна программа для поддержки отечественного кинематографа. Но просто ее написание, утверждение правительством – ничего не изменит. Сейчас наше присутствие здесь – это не просто осознание этого. Мы сейчас предлагаем свою руку правительству на то, что мы готовы с собственными идеями бороться за собственную независимость нашего государства, каждый в своем лице. И мы готовы эту программу продумать и придумать, и выступить гарантами за свою работу», - сказал Санин.

Кинематографисты инициируют ряд изменений в системе финансирования кинематографа, в частности, относительно отчисления средств на производство фильмов от кинопроката, выступают за расширение сети кинотеатров с привлечением для этого инвесторов, введение прозрачной системы распределения бюджетных средств и тому подобное.

«Поэтому сегодня Кшиштоф Занусси рассказывает в Кабмине о польской модели, которая самая близкая и самая приемлемая для Украины. Я надеюсь, что они прислушаются. Мы давно об этом говорим, но чиновнику нужен всемирно известный иностранный деятель искусства, к которому можно прислушаться...», - отметил Балаян.

Он выразил убеждение, что значительное внимание при решении проблемы с финансированием кинопроизводства должно быть уделено молодым кинорежиссерам, которые выросли в независимой Украине, имеют прогрессивные и патриотические взгляды и которым труднее всего сейчас найти средства на собственные проекты.