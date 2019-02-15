ENEMO разместит в Украине 48 долгосрочных и 320 краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами (фото, видео)

С 21 февраля в разных областях Украины будут размещены 24 команды, каждая будет состоять из двух долгосрочных наблюдателей за выборами.

Киев. 15 февраля. УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) разместит в Украине 48 долгосрочных и 320 краткосрочных наблюдателей за предстоящими президентскими выборами

Об этом говорилось на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, на мероприятии ENEMO представила свои планы по наблюдению за президентскими выборами, которые состоятся 31 марта 2019 года.

По словам главы миссии ENEMO Златко Вуйовича, Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами аккредитовала 48 долгосрочных наблюдателей и 10 членов основной команды для президентских выборов.

Он отметил, что с 21 февраля в разных областях Украины будут размещены 24 команды, каждая будет состоять из двух долгосрочных наблюдателей.

«Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами работает в полном соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами. Мы разместим наших наблюдателей для того, чтобы внести вклад в более прозрачный избирательный процесс в Украине. Все наблюдатели ENEMO подписали кодекс поведения международных наблюдателей за выборами. Объективность, беспристрастность и достоверность информации, собранной нашими наблюдателями, - главные приоритеты сети ENEMO», - заявил Вуйович.

Также он добавил, что благодаря мониторингу и отчетности о важнейших аспектах проведения выборов миссия ENEMO имеет целью обеспечить свободное волеизъявление избирателей.

«Все доклады и выводы ENEMO, которые будут представлены общественности, будут базироваться на доказательствах и выводах наблюдателей на местах, где они сосредоточиваются на работе избирательных органов, зарегистрированных кандидатах, ведении избирательной кампании, жалобах и обращениях, связанных с выборами и других вопросах, "связанных с выборами», - сказал Вуйович.

Как отметила заместитель главы миссии Теодора Поп Трайков, ENEMO работает в тесном сотрудничестве с отечественными и международными наблюдательными миссиями, методика наблюдения которых соответствует международным стандартам.

«Мы встретимся с разными заинтересованными сторонами, представителями гражданского общества и СМИ, чтобы получить более исчерпывающую картину самого избирательного процесса», - сообщила она.

В свою очередь руководитель по связям с общественностью и вопросам логистики ENEMO Мая Миликич заявила: «Это 11 миссия наблюдения ENEMO в Украине. ENEMO начало свою деятельность в январе с приездом членов основной команды в Киев. В день выборов ENEMO планирует разместить в целом 320 краткосрочных наблюдателей для обоих туров для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием и подсчетом голосов, а также передачей протоколов ».

***Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом

Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/84259