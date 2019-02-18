Для повышения безопасности на дорогах необходимо ввести единую историю правонарушений и автоматическое наложение штрафов с помощью видеофиксации - эксперты (фото, видео)

По словам экспертов, в Украине очень высокий уровень смертности на дорогах по сравнению с европейскими странами.

Киев. 18 февраля. УНИАН. Для значительного повышения безопасности на украинских дорогах необходимо ввести единую систему, содержащую историю правонарушений, и автоматическое наложение штрафов посредством видеофиксации, а также внедрить баллы за нарушения, которые могут привести к лишению прав.

Об этом на круглом столе в УНИАН заявил генеральный директор страховой группы «Ю. БИ. АЙ-КООП» Андрей Мороз.

«В первую очередь, необходимо ввести единую систему по истории правонарушений. Введение такой системы и предоставление доступа к ней страховым компаниям, Нацполиции и судам значительно повысит безопасность на дорогах. Главное не штраф за ДТП, а знание того, что наказание наступит. Ведь сейчас, если суд через три месяца не наложит штраф, то человек фактически может его не платить. Также, я считаю, необходимо введение автоматического наложения ответственности путем видеофиксации. Давно об этом говорили, но, к сожалению, до сих пор этого нет», - сказал он, добавив, что на безопасность движения влияет и качество дорог.

Андрей Мороз отметил, что в Украине очень высокий уровень смертности на дорогах по сравнению с европейскими странами.

«Согласно статистике, за прошлый год произошло 3 тыс. ДТП с летальным исходом. То есть погибло минимум 3 тыс. человек. Но я считаю, что погибло больше, так как в одном ДТП гибнет 2-3 человека. Давайте сравним с европейскими странами. Например, в Германии за 2018 год погибло 39 человек на один миллион жителей. Если считать, что в Украине 40 миллионов жителей, то у нас должно было бы погибнуть 1560 человек. А у нас в три раза больше», - сказал он.

Главную причину этого Мороз видит в отсутствии истории правонарушений.

«Есть примеры, когда человек каждый год становится виновником ДТП. Суды, когда рассматривают информацию о правонарушениях, не имеют или не хотят проверять информацию, был ли человек в прошлом году виновником ДТП. В таком случае можно было бы вынести более строгий штраф, а не 340 гривен», - отметил эксперт.

Также, по его словам, в Украине отсутствует балльная система, о которой говорят уже много лет.

«Она предусматривает снятие баллов за нарушения, что может привести к лишению прав. Но такая система не работает. А вот в Германии, если ты совершишь три-четыре ДТП, то лишишься прав. А чтобы получить новое водительское удостоверение надо пройти «идиотентест» (медицинско-психологическую экспертизу – УНИАН), который сложно пройти, и стоит он очень дорого. Это помимо теста на знание правил дорожного движения», - подчеркнул Мороз.

Руководитель комитета цифровой инфраструктуры и связи экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Станислав Гвоздиков отметил, что статистика о количестве погибших в ДТП в Украине может не отражать полной картины, так как сегодня отсутствует учет мест концентрации ДТП.

«Это, на мой взгляд, основополагающая проблема. Так как сейчас сотрудники полиции говорят, что в 2018 году количество ДТП снизилось. К сожалению, это сухие цифры. Они не указывают, в связи с чем улучшилась ситуация. Поэтому мы делаем вывод, что это манипуляция. Сейчас фиксируют ДТП, кто как хочет. Например, в прошлом году скончались участники ДТП. Однако те, кто скончались в момент происшествия, были записаны как ДТП с летальным исходом, а те, кто скончался в скорой помощи, – записаны как не имеющие отношения к ДТП», - акцентировал он.

В свою очередь, политический эксперт Анна Быкова подчеркнула, что важной проблемой безопасности на дорогах является их состояние.

«По данным сайта «Автострада», в наихудшем состоянии находятся региональные дороги, а это 54% всех дорог в Украине. В хорошем состоянии находятся только 2,7 тыс. км, то есть 8,5%», – сказала она.

Глава Общественного комитета транспортной безопасности Юрий Папировый отметил, что правительство выделяет деньги на повышение безопасности на дорогах, однако в настоящее время неизвестно, куда они ушли.

«На сегодняшний день Кабмином принята стратегия повышения безопасности дорожного движения, а также в прошлом году была принята госпрограмма по безопасности, которая предусматривает выделение средств из Дорожного фонда. Первое финансирование должно было начаться в 2018 году, но, к сожалению, предприятие «Укринфрапроект», которое находится в подчинении Мининфраструктуры, по непонятным причинам не может отчитаться о проведенных мероприятиях», - подчеркнул эксперт.

Журналист и эксперт Денис Гороховский, сказал, что за езду в состоянии алкогольного опьянения нужно вводить уголовную ответственность. «Пусть не с первого раза в тюрьму, но это нужно», - подчеркнул он.

Народный депутат Украины Наталья Веселова заявила, что будет инициировать написание законопроекта о внедрении в Украине аналога немецкого «идиотентеста».

«Я с удовольствием стану соавтором законопроекта о внедрении в Украине «идиотентеста». Я обращусь к своим коллегам из транспортного комитета парламента, которые являются специалистами в этой сфере. Я призываю всех экспертов приобщиться к разработке такого законопроекта», - акцентировала она.

Для участия в работе круглого стола были приглашены: Сергей Саранов, президент общественной организации «Международная специальная антикоррупционная коллегия»; Владислав Антонов, эксперт, создатель паблика DTP Kiev Ua; Наталья Веселова, народный депутат Украины; Денис Гороховский, журналист, эксперт, блоггер; Анне Быкова, политический эксперт; Юрий Папировый, глава Общественного комитета транспортной безопасности; Олег Соловей, главный инспектор розыска и обработки материалов ДТП; Станислав Гвоздиков, руководитель комитета цифровой инфраструктуры и связи экспертного совета при Мининфраструктуры; Андрей Мороз, генеральный директор страховой группы «Ю.БИ.АЙ-КООП»; Антон Годня, адвокат по ДТП.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%.

Фото круглого стола в УНИАН : https://photo.unian.net/rus/themes/84292