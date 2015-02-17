В Украине за пять последних месяцев 2014 года каждый третий протест сталкивался с той или иной репрессией - исследование

Киев. 17 февраля. УНИАН. В Украине за пять последних месяцев 2014 года каждый третий протест сталкивался с той или иной репрессией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора Центра социальных и трудовых исследований Владимир Ищенко.

По данным систематического мониторинга протестов, репрессий, осуществленного Центром социальных и трудовых исследований, на территории Украины, контролируемой украинскими властями, количество негативных реакций на протесты (репрессий) в августе-декабре 2014 года было весьма высоким, отметил он.

Как сказал Ищенко, за пять последних месяцев прошлого года было зафиксировано не менее 1 тыс. 72 негативных реакций против 3 тыс. 191 протестного события.

«Это означает, что на каждые 100 протестов приходилось 34 репрессивных реакции. Упрощая: каждый третий протест сталкивался с той или иной репрессией. Это значительно выше показатель, чем в 2013 году, до начала Майдана (до 20 ноября включительно) - 18 репрессий на 100 протестов, а также в период Майдана (с 21 ноября 2013 года по 23 февраля 2014 года) - 27 репрессий на 100 протестов. Из этих и дальнейших расчетов исключены все события августа-декабря 2014 в Крыму, Севастополе, районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых сепаратистами, а также в зоне АТО на Донбассе», - сказал Ищенко.

«Не в последнюю очередь высокий уровень репрессий связан с очень высоким уровнем насилия во время протестов. В августе-декабре прошлого года 560 протестных событий (18%) имели насильственный характер, то есть причиняли непосредственный вред людям или имуществу. Этот показатель превышает уровень протестного насилия в течение Майдана (13%) и в 2013 году, до начала Майдана», - пояснил эксперт.

«Большая часть репрессивных реакций в августе-декабре касалась протестов против правительства и за федерализацию/отделение от Украины. 71% репрессий приходился на юго-восточные области Украины. В районах Донецкой и Луганской областей под контролем украинской власти на каждые 100 протестов приходилась 261 репрессивная реакция, в других восточных областях (Харьковской, Днепропетровской, Запорожский) - 47. В то же время, относительно большая доля протестного насилия приходилась именно на юго-восточные области (в том числе 47 % протестов на Донбассе имели насильственный характер, в других восточных областях - 29%, в южных - 23%). Протесты против правительства и за федерализацию/отделение от Украины были также среди самых насильственных. При этом очень насильственными были предвыборные и антикоммунистические протестные действия, которые значительно реже подвергались репрессивным действиям от государства», - отметил Ищенко.

Кроме того, по его словам, большую часть репрессивных реакций против участников протестов в августе-декабре осуществляли МВД - 417 репрессий и СБУ - 386 репрессий. Наиболее частыми формами репрессий против протестов в последние месяцы были аресты, задержания и уголовные производства.

Данные исследования за август-декабрь 2014 года подтверждают, что стратегия репрессий имеет скорее превентивный характер и направлена на точечное уничтожение опасных митингующих, чем на подавление протестов по факту.

«Несмотря на то, что значительная часть протестов в августе-ноябре 2014 года касалась идеологических и политических вопросов, связанных, прежде всего, с мобилизацией и выборами, количество социально-экономических протестов постепенно росло и уже в декабре составляло большинство от всех протестных событий - 43%», - отметил Ищенко.

*** Мониторинг протестов, репрессий проводится с октября 2009 года. Это систематический сбор информации обо всех, независимо от тематики и численности протестах, репрессиях в ответ на протесты, происходящие в реальном времени на всей территории Украины на основе мониторинга почти 200 национальных, областных и активистских веб-медиа.