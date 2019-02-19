В 2018 году в Украине было зафиксировано почти 14 тыс. новых случаев хронического алкоголизма - эксперты

Специалисты дают положительную оценку работе групп анонимных алкоголиков при избавлении от зависимости.

Киев. 19 февраля. УНИАН. В 2018 году в Украине было зафиксировано 13 тыс. 941 новых случай хронического алкоголизма.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил главный специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Леонид Крысов.

Он подчеркнул, что одним из способов лечения зависимости является посещение групп анонимных алкоголиков, которые уже имеют многолетний опыт и показывают положительные результаты.

Он напомнил, что в 2019 году исполняется 30 лет созданию движения «Анонимных алкоголиков» в Киеве и Украине. Именно 30 лет назад 21 февраля миссионер из США, анонимный алкоголик Лео провел первое собрание группы АА в доме санитарно-медицинского учреждения на ул. Чкалова, 65. Первое собрание группы происходило в присутствии 4 безнадежных алкоголиков, которые в свое время проходили лечение в психиатрической больнице.

Крысов сообщил, что образованное тогда сообщество АА росло все эти годы и сегодня в регионе функционирует более 30 групп взаимоподдержки АА, в которых помощь оказывается по методике 12-ти шагов, которой в 2019 году исполняется 84 года.

Ведущий психолог Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Оксана Придатко убеждена в эффективности посещения таких групп после консультаций с врачом, поскольку имеет примеры положительных результатов.

Она отметила, что ранее проблема алкозависимости считалась сугубо мужской, но в последние десятилетия с ней сталкиваются все больше женщин.

«По сравнению как в мировом масштабе, так и в Украине, действительно людей, которые употребляют и злоупотребляют алкоголем и имеют зависимость, среди мужчин процент больше. Но в последние годы, по сравнению с тем, что было в 80-е - начале 90-х, можно сказать, что уровень потребления алкоголя вырос среди молодых женщин, что является довольно печальным фактом. И сегодня можно сказать, что эта проблема актуальна как для мужчин, так и женщин», - отметила врач.

По ее словам, в настоящее время учеными доказано, что существует разница в том, как воспринимают алкоголь женский и мужской организмы в негативных последствиях для обоих полов. Поэтому эти моменты учитываются при работе с зависимым человеком, учитывая его пол.

«После консультаций врача, я считаю, что очень удобным будет участие женщин в группах анонимных алкоголиков. И есть уже положительные отзывы от женщин, которые их посещают», - сказала она об особенностях работы с женщинами.

Присутствующие на пресс-конференции представители АА, среди которых была также женщина, поделились своими историями выздоровления.

Главный специалист Киевского городского центра социальных служб призвал приобщаться к сообществу и участвовать в работе групп АА, подробная информация о которых размещена на официальных сайтах - Киевском региональном и украинском сайтах АА.

Он особо подчеркнул, что единственным требованием для членства является желание бросить пить и нет никаких вступительных или обязательных взносов за членство в АА. Он напомнил, что в группах помощь предоставляется по программе «12 шагов анонимных алкоголиков», которой уже более 80 лет и которая реализуется с привлечением профессионалов.

«Мы живем в эпоху контрастных цифр. С одной стороны ежегодно от алкоголизма погибает 3 млн жителей планеты. Алкоголизм - это причина смертей 5% вообще в мире. Модель взаимоподдержки - 12-шаговая, которой в 2019 году будет уже 84 года, одна из лучших в мире», - подытожил Крысов.

Согласно информации движения АА, 22-24 февраля в Пуще-Водице на базе отдыха «Лидер» состоится форум по случаю 30-летия создания движения анонимных алкоголиков (АА) в Киеве и Украине.

*** Анонимные алкоголики (АА) - это добровольное всемирное общество мужчин и женщин из всех слоев общества, которые встречаются вместе, чтобы достичь и поддерживать трезвость.