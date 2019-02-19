Тимошенко является единственными кандидатом в президенты, программой которого предусмотрено решение проблем молодежи - эксперты (видео)

Команда общественной организации "Молодежь Украины за будущее" проанализировала избирательные программы кандидатов в президенты на предмет молодежной политики.

Киев. 19 февраля. УНИАН. Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко является единственными кандидатом в президенты Украины, программой которого "Новый курс Украины" предусмотрено решение проблем молодежи.

Об этом руководитель социальных проектов общественной организации "Молодежь Украины за будущее" Владимир Питель заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что один из главных болевых вопросов в государстве - миграция населения за границу и в частности молодежи.

"По официальным данным Министерства молодежи и спорта, в 2015-2016 годах соответственно 17% и 14% молодежи планировали покинуть Украину в ближайшее время или искали возможность иммигрировать из Украины", - сказал Питель.

По его словам, вместе с тем результаты исследования международной организации GfK, проведенного летом 2017 года, демонстрируют гораздо более серьезную ситуацию.

«Каждый четвертый украинец в возрасте от 14 до 20 лет демонстрирует желание мигрировать в течение ближайших двух-пяти лет», - сообщил руководитель социальных проектов ОО "Молодежь Украины за будущее".

По его словам, наблюдается очень плохая тенденция, которая ухудшается с каждым годом все больше и больше.

Петель назвал причины, которые заставляют молодежь ехать за границу. Среди них - насущная необходимость повышения материального благосостояния. Так, согласно данным Министерства молодежи и спорта за 2017 год, на это указали почти 77% тех, кто намерен работать за рубежом определенное время, чтобы потом вернуться в Украину.

Кроме того, Питель отметил большой разрыв между количеством выпускников высших учебных заведений и наличием рабочих мест.

"Именно это стало следствием ежегодного увеличения мигрантов, и, к сожалению, все больше квалифицированных работников выезжает за границу в поисках и лучшей жизни", - подчеркнул он.

В связи с этим команда ОО "Молодежь Украины за будущее" проанализировала избирательные программы кандидатов в президенты Украины.

"Например, в программе действующего президента Петра Порошенко молодежь вообще не упомянута. Единственный, на наш взгляд, кандидат, программа которого предусматривает молодежную политику, - это Юлия Тимошенко", - подчеркнул Питель.

По его словам, в программе "Новый курс Украины", представленной лидером "Батькивщины", один из пяти основных вызовов называется "Новая молодежная политика".

"Этот блок программы, в частности, включает обеспечение сразу после стабилизации финансово-экономической ситуации повышение стипендий студентам к уровню прожиточного минимума, их регулярную индексацию. Второе - ввести государственные гранты на получение высшего образования как в Украине, так и в ведущих университетах мира. Третье - совершенствовать систему внешнего независимого оценивания как доказанную на практике гарантию защиты от коррупции при поступлении в вузы, запретить платные услуги для студентов-бюджетников, исключить возможности произвольного повышения уровня оплаты обучения для студентов-контрактнико ", - сказал Питель.

"Если проанализировать другие предвыборные материалы, которые обсуждались на форумах (разных кандидатов в президенты), то только Юлия Тимошенко понимает и планирует решать молодежные вопросы", - подчеркнул он.

Также Питель заметил, что разные социологические исследования в течение многих лет фиксируют три главных вызова для молодежи: жилье, работа, признание. По его словам, Тимошенко предлагает решения жилищной проблемы населения и в частности молодежи. Также она обещает содействовать трудоустройству молодых людей после окончания высших учебных заведений путем введения для работодателей налоговых каникул, а средства целевых субсидий для занятости не будут включаться в состав облагаемого дохода таких лиц.

"Мы хотим подчеркнуть, что, проанализировав все программы, можем сказать, что только «Новый курс» Юлии Владимировны Тимошенко приводит конкретные примеры по решению проблем нашей молодежи", - заявил Питель.

По его убеждению, в случае победы Тимошенко на выборах президента Украины, "молодежь услышат".

"Потому что, на наш взгляд, молодежь - это серьезная движущая сила в каждой стране, и за счет молодежи страна расцветает и улучшается", - подчеркнул Питель.