Эксперты рассказали о рисках манипуляций во время президентской избирательной кампании (фото)

Политологи заявили о возможности применения админресурса действующей властью, манипуляции социологическими данными, идеологией, использования людей в военной форме и церковников, роста политической напряженности, дестабилизации самого избирательного процесса и вмешательства РФ в президентскую гонку.

Киев. 20 февраля. УНИАН. Политические эксперты рассказали о рисках манипуляций во время президентской избирательной кампании.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Очевидно, что уже сегодня мы сталкиваемся с большим количеством манипуляций, и есть четкое осознание того, что эта избирательная кампания точно не будет кристально прозрачной и такой, как нам бы хотелось, эталоном демократического процесса», - сказал политолог, председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян.

Он отметил, что уже сейчас поступает информация о нарушениях избирательного процесса из различных штабов, уголков Украины. «Качество этих выборов будет, к сожалению, далеко от удовлетворительного. Сейчас мы, к сожалению, можем наблюдать и манипулирование социологией, мы можем видеть манипулирование информацией - и искаженная призма подачи информации и искаженные пропорции присутствия различных кандидатов в эфире телевидения и медиа», - добавил Саакян.

По его словам, определенные кандидаты в президенты используют «идеологическую мимикрию, чтобы зайти в электоральные поля, в частности в правое поле, и для этого изменяется риторика. С другой стороны, происходит манипулирование людьми в форме, когда используются ветераны войны России с Украиной, происходит также задействование людей в рясах».

Политолог также отметил, что на этом этапе избирательного процесса уже применяется админресурс в различных формах.

В свою очередь, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил о росте политической напряженности в стране, что связано с избирательной кампанией. «Нам настойчиво доказывают то, что, если не победит один кандидат, в данном случае действующий президент Порошенко, то Украина просто погибнет. Нам тоже раньше постоянно рассказывали, что, если погибнет Советский союз, капиталисты захватят весь мир, и нас не останется в живых, но это не так», - отметил эксперт.

Небоженко подчеркнул, что навязанная позиция о якобы безальтернативности Порошенко на посту президента является сознательной технологии. «Действующий президент, хочется ему или нет, но он должен гарантировать справедливые, честные и открытые выборы без фальсификаций, насилия и угроз», - подчеркнул эксперт.

По его убеждению, в Украине растет политическое напряжение.

Небоженко утверждает, что все заявления украинских чиновников относительно подготовки Россией государственного переворота в Украине были сделаны в рамках избирательной кампании. «Рост дестабилизации избирательного процесса и избирательного напряжения - это начало конца. Если это допустить, то дальше происходят непредсказуемые последствия, включаются какие-то другие конфликты», - считает он.

По словам эксперта, «рост политической напряженности позволяет расширить инструменты фальсификации результатов выборов. Это позволяет, если результат окажется не в пользу действующей власти, поставить вопрос о переносе выборов или их непризнании, а без политического напряжения это сделать очень сложно».

Небоженко убежден, что на последнем этапе избирательного процесса, за несколько дней до подсчета голосов, произойдут невероятные кибератаки РФ на серверы Центральной избирательной комиссии.

По мнению эксперта ОО «Слово и Дело» Валентина Гладких, вмешательство РФ в украинские выборы может осуществляться в нескольких направлениях: «информационно и финансово (они могут бросить неограниченный финансовый ресурс на достижение различных целей)». «Также возникает вопрос к контрразведке и СБУ - почему российские структуры так прекрасно себя могут чувствовать в Украине и финансировать того, кого им вздумается?», - добавил он.

По словам Гладких, Россия может влиять на ситуацию в Украине информационно, причем используя как те ресурсы, что есть в Украине, так и собственные медиа. «Те, что находятся внутри Украины, мы хоть как-то можем их контролировать, у нас есть для этого инструментарий. А как влиять на СМИ, действующие на территории РФ? Видимо, никак этому противодействовать не можем, кроме критического мышления», - сказал эксперт.

По его словам, кандидат в президенты, который одновременно является действующим главой государства, Петр Порошенко в четыре раза чаще упоминается в украинских СМИ, чем основные его оппоненты.

«Когда говорят - давайте запретим сериал «Слуга народа», что якобы может воспринят как реклама, то у меня вопрос – оплачиваются ли выступления кандидата в президенты Украины Порошенко в театре в Ивано-Франковске? Это было выступление кандидата в президенты или президента? Как это регулируется, и является ли это равными условиями?»- добавил он.

Эксперт отметили, что проведение честных демократических выборов, соответствующих международным стандартам, для Украинского государства гораздо важнее, чем победа какого-то определенного кандидата, и не важно, как он себя позиционирует.

Фото экспертной дискуссии: https://photo.unian.net/rus/themes/84338