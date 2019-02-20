Зеленский возглавил президентские рейтинги, потому что утрачен кредит доверия Порошенко, который он имел на прошлых выборах - эксперты (фото)

Таким образом политологи объясняют нынешний электоральный успех шоумена.

Киев. 20 февраля. УНИАН. Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентские рейтинги, потому что утрачен кредит доверия, который имел действующий глава государства Петр Порошенко на прошлых выборах.

Об этом заявил председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян на пресс-конференции в УНИАН.

Успех Зеленского - это виртуальный продукт, как и, собственно, Зеленский является виртуальным кандидатом, поскольку он олицетворяет весь протест украинского общества, который в целом накопился к украинской политике», - отметил он.

По оценке Саакяна, Зеленский - это внесистемный протест против политической системе в целом.

«Почему он виртуальный? Потому что каждый наделяет Зеленского теми свойствами, которые он хотел увидеть в кандидате. К нему есть много взаимоисключающих ожиданий в обществе, и в этом есть серьезный риск для его команды, поскольку такого избирателя привести на избирательный участок очень сложно, также очень сложно до последнего дня продержать эту виртуальность, не давая конкретных ответов», - добавил политолог.

По его словам, последние дни избирательного процесса будут требовать конкретных ответов, и сам политический дискурс будет таким образом формироваться.

«Если им удастся воздержаться от конкретных ответов - от этого зависит, с каким рейтингом он подойдет в день самих выборов», - сказал эксперт.

Также, как считает политолог, Зеленскому будет трудно защитить свой результат от возможных фальсификаций.

«На сегодняшний день его успех - это запрос общества на изменение системы, и это стало возможным из-за утраченого кредита доверия, который имел Петр Порошенко на прошлых выборах», - добавил он.

«Фактически сегодня мы видим, что количество людей, которые ожидали изменений системы - они оказались разочарованными властью в целом, и это во многом дискредитирует именно тот запрос, который существовал и вообще идею изменений в стране», - убежден эксперт.

Кроме того, Саакян отметил, что у Зеленского в вопросе «мира и безопасности» нет конкретного ответа, так же как нет даже платформы по урегулированию на Донбассе, о которой он бы заявил.

«Как бы это странно не звучало, с точки зрения его сегодняшней кампании - это сильная сторона, потому что она дает электоральную выгоду, но она создает для него ловушку, из-за которой он может резко потерять поддержку», - предполагает политолог.

В целом, как подытожил Саакян, интрига относительно президентских выборов в Украине сохранится до последнего дня.

Фото экспертной дискуссии: https://photo.unian.net/rus/themes/84338