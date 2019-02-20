Власть использует российский фактор в избирательной кампании для манипуляций - эксперты (фото)

Эксперты называют опасным избирательным лозунгом противопоставление "или Порошенко, или Путин".

Киев. 20 февраля. УНИАН. Эксперты заявляют, что украинская власть использует российский фактор в избирательной президентской кампании для манипуляций в обществе.

Об этом шла речь во время экспертной дискуссии «Разгар предвыборной гонки: риски манипуляций и фальсификаций» в агентстве УНИАН.

В частности, писатель и публицист Константин Матвиенко отметил, что сейчас в ходе избирательной кампании следует больше говорить о манипуляциях, потому фальсификации, при определенных исключениях, происходят по факту волеизъявления и, в частности, в контексте искажения реальных результатов волеизъявления.

"К большому сожалению, российский фактор в этой кампании является очень значительным", - отметил Матвиенко и добавил, что фактор России присутствует в большинстве тем, которые затрагиваются во время избирательной кампании.

"Власть как таковая, имея самые сильные рычаги в средствах массовой информации, пытается навязать простой тезис, и это первое обстоятельство манипуляций - или Порошенко, или Путин. То есть, всех остальных кандидатов, кроме Порошенко, их пытаются ассоциировать с Путиным, подразумевая, что украинское население, безусловно, в большинстве своем отрицательно относится и к Путину, и к российской агрессии", - сказал он.

"Поэтому впечатление, что остальные кандидаты сдадут Украину Российской Федерации - это первая и главная, беспардонная, извините за выражение, манипуляция со стороны власти, которая обществу навязывается", - заявил Матвиенко.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко обратил внимание на "копирование обещаний и лозунгов Путина".

"Когда кандидат говорит "или я, или Путин" - его команда копирует лозунги Путина. Всем известно "кандидатов много, а президент один". Это был лозунг Путина, сейчас этот лозунг Порошенко. И там еще несколько таких же ситуаций", - добавил он.

При этом эксперт обратил внимание на мирные инициативы, которые озвучивают кандидаты в президенты.

"Ситуация такова, что абсолютное большинство кандидатов - они не дают конкретной позиции по Донбассу. И это понятно, потому что действительно - нет консенсуса в обществе, и боятся оттолкнуть ту или иную группу избирателей", - отметил он.

"У президента нынешняя кампания очень воинственно-патриотическая. А с другой стороны, одновременно - Медведчук с предложением автономии для Донбасса. Это все равно что принимать сильные антибиотики и одновременно пить крепкий алкоголь. Это очень опасно. Страна может оказаться в предынфарктном состоянии", - предостерегает Фесенко.

"Это как игра на раскол. Вот как играли в 2004 году о сценарии. Помните - страна трех сортов. Так и сейчас, одни патриоты, а остальные – получается, сознательные или несознательные союзники Путина? Это, на мой взгляд, и оскорбительно, и опасно вот так противопоставлять одних другим", - отметил Фесенко.

Кроме того, Матвиенко еще одной манипуляцией назвал утверждение, что "Украина буквально совершила цивилизационный прорыв при деятельности этой власти, и у нас в стране якобы, если не все хорошо, то, по крайней мере, мы твердо стали на рельсы улучшения, как говорил Виктор Янукович".

В этой связи писатель и публицист сказал, что такие утверждения требуют тщательного и честного анализа от оппозиции, экспертов и средств массовой информации в том контексте, что действительно в Украине все идет в положительном русле.

Вместе с тем он обратил внимание на показатель миграции населения за границу.

"Из страны успешной, как нам рассказывают Петр Алексеевич и Владимир Борисович, - из успешной страны миллионы не выезжают. Итак, вторая манипуляция заключается в том, что страна стоит на рельсах правильного развития", - констатировал Матвиенко.

При этом он отметил, что ситуация в коммунальном хозяйстве свидетельствует об обратном, поскольку в Украине уже давно не было такого явления как возвращение к веерным отключениям электроэнергии. "Манипуляторы пытаются это активно замалчивать", - добавил он.

"Действительно, почему власть, которая говорит о таких положительных результатах правления, почему она прибегает к следующему типу манипуляций - построению сетей подкупа на местах. Фактов об этом очень много", - отметил Матвиенко.

В то же время, говоря о фальсификации, он отмечает, что при изучении результатов социологических опросов иногда встречаются подделки.

"Сегодня опубликовано одно социологическое исследование, где у одного из кандидатов-силовика уровень поддержки вдруг 2,2%, но уровень его узнаваемости не превышает единицы", - сказал Матвиенко.

Он считает, что манипуляция фальсифицированными результатами социологических исследований является "еще одним роскошным приемом".

Фото экспертной дискуссии: https://photo.unian.net/rus/themes/84338