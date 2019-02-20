После первого тура выборов президента могут быть разные сценарии развития событий - Фесенко (фото)

Политолог Виктор Небоженко считает наиболее опасным вариантом после второго тура выборов возможность срыва инаугурации нового главы государства.

Киев. 20 февраля. УНИАН. Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что после первого тура выборов президента могут быть разные сценарии развития событий.

Такое мнение он высказал во время экспертной дискуссии «Разгар предвыборной гонки: риски манипуляций и фальсификаций» в агентстве УНИАН.

В частности, эксперт отметил, что возможные сценарии, каким образом пройдут в Украине президентские выборы, разные. «Я думаю, что повторение прошлых выборов на этих (выборах) не будет», - сказал Фесенко.

Также, по его убеждению, «с вероятностью на 99% не будет победы одного кандидата в первом туре».

«Какой будет конфигурация второго тура - сейчас сказать нельзя», - добавил Фесенко.

«Спрашивали, кто лидирует? По опросам лидирует Зеленский, но все знают, что там есть слабое место, риск потенциальный - это явка. Какой будет явка его сторонников, от этого будет зависеть результат и в первом, и во втором туре», - отметил эксперт.

Также он считает, что есть много открытых вопросов в отношении действующего президента Петра Порошенко.

«У него сейчас основная масса электората на Западе Украины. И здесь несколько вопросов. Первое, мы же знаем масштабы трудовой миграции на западе Украины. А достаточно ли там будет реальных избирателей, чтобы обеспечить выход Петра Алексеевича во второй тур? Вопрос открытый», - сказал Фесенко.

«А по второму туру - здесь наоборот. Сейчас у него такая специфическая кампания, я, например, не могу себе представить, если он выходит во второй тур, за счет кого он будет увеличивать свой электорат? За счет кого? Потому что вся оппозиция против него. Все рейтинговые кандидаты против него, и скорее всего, будут призывать голосовать против него. Неважно, кто выйдет во второй тур - Тимошенко или Зеленский, будут призывать проголосовать против Порошенко. Это может быть сценарий второго тура - референдум против Порошенко», - заявил Фесенко.

Он добавил, что после первого тура могут быть различные сценарии развития событий.

«Это не повторение 2004 года, тогда кризис возник после второго тура - объявление результатов после второго тура. А здесь давайте представим себе ситуацию после первого тура. Получается, что из нынешних опросов, к которым тоже есть вопросы, но на втором месте Порошенко, а Юлия Тимошенко отстает менее чем на 1%. Слушайте, понятно, что будут заявления, что не признаются результаты выборов, и я думаю, что будет много обвинений, где и как могли подтасовать голоса, я уже не говорю о подкупе», - отметил Фесенко.

Он отметил, что риск возникновения кризиса после первого тура достаточно серьезный.

В свою очередь директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил, что в первом туре голосования может происходить затягивание подсчета голосов «до неприличия». «Сценарии второго тура, экстремальные, это сорваная инаугурация», - отметил Небоженко.

Фото экспертной дискуссии: https://photo.unian.net/rus/themes/84338